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В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии Дня знаний откроется школа-высотка на 1,2 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. В Академическом районе Екатеринбурга, в канун Дня знаний, откроется новая школа-высотка на 1,2 тыс. мест. Информация об этом была представлена в презентации главы города Алексея Орлова в ходе его доклада о результатах работы администрации муниципалитета в 2023 году на заседании гордумы.

В своей речи, говоря о достижениях в разных сферах общественной, социальной, культурной или спортивной жизни, глава города неоднократно упоминал Академический район, развитием которого занимается АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Так, Алексей Орлов отметил, что значимым подарком к 300-летию Екатеринбурга стало открытие в восьмом районе музыкального корпуса Детской школы искусств № 6, которую АО СЗ «РСГ-Академическое» передало в дар столице Урала. Градоначальник подчеркнул, что проект был сдан в рекордно короткие сроки — за восемь месяцев.

Также он добавил, что в качестве наследия Международных летних студенческих игр городу достались современные спортивные объекты, среди которых Дворец Дзюдо в Академическом районе.

Кроме того, глава Екатеринбурга напомнил, что в рамках развития улично-дорожной сети в 2023 году в восьмом районе было завершено строительство улиц Академика Парина (от улицы Матвеева до улицы Чкалова), Вавилова (от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау) и Рябинина (от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау). Новые участки дорожной сети ведут к новым жилым массивам Академического — к «Кварталам Конструктивизма» и «Олимпике».

Упомянул глава города и то, что в прошлом году был дан старт трамвайному движению в Академический. Алексей Орлов уточнил, что при наличии федерального финансирования на будущее есть планы по продолжению линии самого экологически безопасного вида общественного транспорта в этот район.
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