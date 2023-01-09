В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии Дня знаний откроется школа-высотка на 1,2 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В 2022 году в Екатеринбурге был установлен рекорд в сфере строительства: в эксплуатацию ...11.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева Екатеринбург получит свыше 700 млн рублей на строительство инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. По заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область получит из федерального ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...06.09.2021 Глава Екатеринбурга распорядился реконструировать часть улицы Чкалова в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился реконструировать часть улицы Чкалова. ...23.08.2021 Строящийся в Академическом районе Екатеринбурга детский сад будет подключен к системе городского теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Для подключения детского сада № 1, который строится в квартале № 10 Академического ...