В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии Дня знаний откроется школа-высотка на 1,2 тыс. мест

В 2022 году в Екатеринбурге были введены в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В 2022 году в Екатеринбурге был установлен рекорд в сфере строительства: в эксплуатацию ...