Итоги юбилейного года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года и планам на 2024 год. Градоначальник озвучил предварительные итоги социально-экономического развития, рассказал о достижениях города в год 300-летия и поделился планами на ближайшие месяцы.В начале мероприятия глава Екатеринбурга представил экономические итоги года. Он отметил, что, несмотря на объективные сложности, в уходящем году был зафиксирован рост основных экономических показателей, налоговых поступлений и инвестиций в город.В 2023 году у Екатеринбурга был запланирован рекордный бюджет, расходная часть которого составила более 73 млрд руб. Из них порядка 60% были направлены на развитие социальной сферы.В этом году на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и дорожного хозяйства было запланировано освоение 14 млрд 440 млн руб. бюджетных средств, в том числе на дорожное хозяйство — 10 млрд 14 млн руб., школы — 3 млрд 042 млн руб., детские сады — 192 млн 230 тыс. руб., объекты физкультуры и спорта — 284 млн 490 тыс. руб., благоустройство — 260 млн 060 тыс. руб., коммунальное хозяйство — 151 млн 460 тыс. руб.Согласно прогнозам аналитиков, в структуре доходной части бюджета за 2023 год доля налоговых и неналоговых доходов составит 45,2%, доля безвозмездных поступлений — 54,8%. Наибольшая сумма налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Екатеринбурга ожидается за счет налога на доходы физических лиц — 20,8%. Также муниципальная казна пополняется в основном за счет земельного налога — 4,1%, доходов от использования имущества и продажи активов — 6,6%, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 5,8%.В структуре расходов бюджета на 2024 год наибольший удельный вес занимают расходы на образование — 51,5%, национальную экономику — 21,3%, социальную политику — 5,4%, жилищно-коммунальное хозяйство — 7,6%, физическую культуру и спорт — 3,2%.По планам доходы столицы Урала в 2024 году превысят 76,5 млрд руб., а расходы — 78,5 млрд руб.По итогам десяти месяцев 2023 года объем отгруженной продукции в промышленном секторе Екатеринбурга составил 754,2 млрд руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 13%. В обрабатывающем производстве объем отгрузки увеличился на 35,7% и составил 619,2 млрд руб.Алексей Орлов отметил, что рост зафиксирован практически по всем видам обрабатывающих производств. Лидером по объему отгруженной продукции остаются предприятия металлургического комплекса, их доля в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности составила 42%. На предприятия машиностроительного комплекса приходится 29,3% отгруженной промышленной продукции.Лидерами по темпам роста отгруженной продукции стали следующие отрасли: производство текстильных изделий (в 2,9 раза), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в два раза), производство прочих транспортных средств и другого оборудования (в 1,7 раза), производство химических веществ и химических продуктов (в 1,5 раза), производство электрического оборудования (+44,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+33,2%), производство мебели (+27,7%), производство бумаги и бумажных изделий (+27,7%).Алексей Орлов также напомнил о том, что в текущем году был утвержден Генеральный план Екатеринбурга. Основным принципом развития уральской столицы до 2045 года стал комплексный подход к освоению территорий с ориентацией на интересы жителей.За 11 месяцев 2023 года в городе было введено 1 млн 550 тыс. 465 кв. м. жилья, в том числе 94 многоквартирных жилых дома общей площадью 1 млн 214 тыс. 700 кв. м., четыре общежития (68 тыс. 100 кв. м.), 17 блокированных домов (16 тыс. 100 кв. м.), индивидуальное жилье (251 тыс. 600 кв. м.).В городе продолжилась реализация программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Вместо аварийных и ветхих зданий строятся комфортные для проживания дома, и в ближайшее время 879 семей благодаря КРТ улучшат свои жилищные условия. Кроме этого, за счет программы переселения из аварийного жилья в этом году новые квартиры получили еще 188 собственников.Также в 2023 году приняты решения о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц Кварцевой, Вилонова, Летчиков. Проведены аукционы на право заключения соответствующих договоров для указанных территорий. В рамках исполнения договоров о развитии застроенной территории признаны аварийными и подлежащими сносу 10 многоквартирных жилых домов общей площадью 5 тыс. 354 кв. м.Кроме этого, градоначальник напомнил, что теперь власти города стали применять новый принцип в строительстве. Так, при возведении дорог, школ и детских садов приоритет отдается тем объектам, которые располагаются в самых быстрорастущих микрорайонах.Одномоментно в работе находились восемь школ в разных районах: шесть из них — абсолютно новые. Так, строители работали над возведением школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе, гимназии № 40 на 1 тыс. мест, школы № 41 на 925 мест, школ на улицах Советской и Рощинской и Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный.Также до начала января будет завершен ремонт в школе № 63 на 1,3 тыс. мест и № 140 на 850 учеников.Помимо этого, в 2023 году построен один детский сад, и еще два были капитально отремонтированы. Суммарно в городе появилось 700 мест для дошкольников.Кроме этого, в 2023 году два детских загородных оздоровительных лагеря — «Уральские самоцветы» и «Юность» — были переведены на круглогодичный режим работы.В 2023 году выполнен ремонт автомобильных дорог площадью 503,6 тыс. кв. м., в том числе 304,5 тыс. кв. м. отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Екатеринбурге. Финансирование составило 1 млрд 616 млн 506 тыс. руб., в том числе 1 млрд 372 млн 568 тыс. руб. поступило в рамках БКД из областного бюджета.Также в этом году было проложено 5 км дорог в микрорайоне Солнечный, капитально отремонтирована улица Кишиневская, началось строительство улицы Рощинской. 29 декабря будет запущено движение по улице Карасьевской, благодаря чему из Мичуринского появится второй выезд.По итогам 2023 года дорожная сеть пополнилась 20 объектами транспортной и инженерной инфраструктуры общей протяженностью 10,43 км УДС и 12,55 км трамвайной линии, а также 0,96 км коллектора, 0,65 км профилирования русла реки.Помимо этого, в городе было проложено более 37 км сетей уличного освещения, что почти в четыре раза больше показателей предыдущих периодов. При этом особое внимание было уделено отдаленным территориям. В частности, электроустановками уличного освещения оборудованы поселки Шувакиш, Верхнемакарово, Палкинский Торфяник, Ягодный. Также эти объекты появились на улицах Валежная, Дубравная, Пеньковая, Сорочинская.Объем перевозки пассажиров городским общественным транспортом увеличился на 3% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что по итогам 2023 года количество перевезенных горожан составит более 261 млн. За год это число увеличилось более чем на 7 млн пассажиров.При поддержке губернатора Евгения Куйвашева Екатеринбург приобрел 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. А в декабре в уральскую столицу прибыла очередная партия из 35 низкопольных автобусов. До конца 2024 года общее количество новых автобусов, закупленных в том числе за счет казначейского кредита, увеличится до 95 единиц.В 2024 и последующие годы улучшить транспортную ситуацию позволит формирование единого транспортного каркаса, включающего все виды наземного транспорта, метрополитен, а также систему наземного метро с «заходом» в города Екатеринбургской агломерации.Алексей Орлов сообщил, что к зиме коммунальный комплекс города подошел в полной готовности. Были отремонтированы и заменены более 153 км инженерных сетей, в том числе 71,2 км тепловых сооружений, 39,5 км труб водоснабжения, а также 43 км электрических проводов.Также в городе продолжается замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Всего к концу года будут заменены 256 подъемников. В итоге в Екатеринбурге останется лишь 6% лифтов с 25-летним сроком эксплуатации.Алексей Орлов подчеркнул, что в новом Генеральном плане уделено особое внимание благоустройству и озеленению города.«В Генеральном плане отражено наше стремление сделать город зеленым. Мы надеемся успеть признать особо охраняемыми территориями парк имени Архипова и сквер на улице Мичурина до конца года. В планах — наделить этим статусом сквер имени Кирова, парк на улице Блюхера, сквер в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинский парк, летний парк «Уралмаш», — отметил глава города.Продолжается работа над реконструкцией набережной Исети. В этом году был благоустроен участок в районе улиц Фурманова и Машинной, а в следующем — завершится освоение территории возле цирка.Кроме того, в 2023 году закончено благоустройство Солнечных аллей в микрорайоне Солнечный. При поддержке социально ответственного бизнеса преобразились сквер имени Энгельса и парк по улице Чкалова. К 300-летнему юбилею город получил в подарок музыкальный фонтан в Историческом сквере, медиаэкран на улице Вайнера, троллейбус с автономным ходом и спортивные площадки.Также в течение летнего сезона в городе были высажены 43,7 тыс. кв. м. цветников силами администраций районов и МБУ «Зеленстрой», посажены 1 тыс. 730 деревьев.Продолжилась в Екатеринбурге и реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году на условиях софинансирования были благоустроены семь дворов. На следующий год получено уже 17 заявок.Чтобы привлечь больше туристов, в течение всего года власти города работали над проектом туркода центра Екатеринбурга. Так, здесь были смонтированы восемь нестационарных туалетных модулей, обновлен переход на Плотинке, появилась новая городская мебель, архитектурная подсветка исторических зданий и других знаковых объектов, были установлены арт-объекты, элементы туристической навигации.«Культурная программа юбилейного года была насыщенной. Большим подарком на 300-летие стало открытие в Академическом районе музыкального корпуса Детской школы искусств № 6. Строительство удалось окончить в рекордно короткие сроки — всего за восемь месяцев», — рассказал глава города.Помимо этого, в 2023 году после масштабной модернизации открылась муниципальная библиотека № 26 на улице Белинского, а в ЦПКиО имени Маяковского завершилась реконструкция Летнего театра.Главным атлетическим событием уходящего года стал Международный фестиваль университетского спорта. В нем приняли участие студенты 271 вуза из 36 стран.«Богатое инфраструктурное наследие фестиваля — Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо — позволит и дальше проводить в Екатеринбурге состязания мирового уровня. А в свободное от чемпионатов и турниров время инвентарем международного класса пользуются ребята, занимающиеся в городских секциях», — подчеркнул Алексей Орлов.Еще одним спортивным объектом мирового уровня в городе стал комплекс «Калининец», реконструкция которого завершилась в 2023 году. По оценке Всероссийской федерации легкой атлетики, стадион считается лучшим в стране.В 2023 году в рамках проведения мероприятий к 300-летию основания Екатеринбурга были отреставрированы семь объектов. Так, был произведен ремонт фасадов и кровли в Доме купца Н.А. Грачева на улице Чернышевского, в Госпитале Екатеринбургского завода на улице Воеводина, в Доме контор на улице Малышева, 42, в Комплексе зданий: больница на проспекте Ленина, 52, лит. Е, в Доме, где родился писатель-демократ Ф.М. Решетников на улице Пролетарской, 6, в Доме жилом В.И. Иванова на улице Пролетарской, 10, в Доме, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк на улице Толмачева, 41.Кроме того, начата комплексная реставрация с завершением в 2024 году Особняка с элементами неоготики на улице 8 Марта, 20 и Усадьбы Антипина П.А.: главный дом, флигель на улице Октябрьской Революции, 52.Также были проведены работы по воссозданию столбов бывшей Московской заставы на аллее проспекта Ленина, восстановлены парные бюсты Петра I и Екатерины I в Историческом сквере, отремонтирован памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.Резюмируя, глава Екатеринбурга отметил, что в следующем году в планах города — открытие школ на улицах Рощинской и Советской, а также в квартале № 17 Академического района, заключение концессии на строительство здания гимназии «Арт-Этюд», старт реконструкции театра «Колизей», продолжение строительства транспортной развязки у «Калины». Также в 2024 году намечается закупка новых трамваев и троллейбусов, начало работ по благоустройству Литературного квартала и летнего парка «Уралмаш», модернизация дорожной инфраструктуры вокруг Ледовой арены и капитальный ремонт улиц Гоголя, Карла Маркса и Энгельса.