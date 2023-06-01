Зима близко. Город готов

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прямую линию с горожанами, посвященную подготовке уральской столицы к зиме. Впервые диалог с главой муниципалитета проходил на Платформе обратной связи портала «Госуслуги». Всего горожане прислали градоначальнику около 130 обращений. Трансляция была организована на официальной странице администрации Екатеринбурга в социальной сети «ВКонтакте».В ходе прямой линии Алексей Орлов напомнил жителям, когда обычно начинается и что в себя включает подготовка к отопительному сезону.«Традиционно мы начинаем готовить систему городского хозяйства к зиме сразу после окончания предыдущего зимнего сезона. В течение нескольких месяцев выполняется целый комплекс мероприятий, который охватывает систему ЖКХ, ремонт дорог и коммуникаций, работу транспорта, социальные учреждения», — рассказал Алексей Орлов.Еженедельно в администрации Екатеринбурга проводятся заседания штаба по подготовке города к зиме с представителями всех ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и надзорных органов.Наиболее важными направлениями для всех ответственных служб в летний период становятся ремонт тепловых сетей, водопроводов и канализации; тестирование и обслуживание котельных, центрального отопления и индивидуальных систем; ремонтные и профилактические работы в социальных учреждениях — школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.Градоначальник напомнил, что централизованная система теплоснабжения Екатеринбурга считается одной из самых сложных в России: это 110 теплоисточников, более 3,5 тыс. км тепловых сетей и 489 центральных тепловых пунктов.В общей сложности специалистам необходимо было проконтролировать готовность к очередному сезону холодов свыше 8 тыс. жилых домов и 1 тыс. 250 объектов социальной сферы. В настоящее время она приближается к 100%.Так, к началу 2024/2025 учебного года соответствующую подготовку прошли все организации, подведомственные департаменту образования администрации города: 462 детских сада, 197 школ и 20 заведений дополнительного образования. Специалисты утеплили фасады и входные группы, провели ревизию и ремонт внутренних систем отопления и водоснабжения, а также другие виды работ. Обновление кровли выполнено в 39 организациях, в 51 учреждении заменены оконные блоки.Также глава города отметил, что в теплое время года для предотвращения зимних аварий на сетях организации коммунального комплекса провели гидравлические испытания тепловых сетей, текущий и капитальный ремонт оборудования теплоисточников. Выполнена перекладка 110 км инженерных сетей: тепло-, электро-, сетей водоснабжения и водоотведения.Алексей Орлов добавил, что два года подряд Екатеринбург получает паспорт готовности к отопительному периоду, который выдается Уральским управлением Ростехнадзора. Документ подтверждает надежную и бесперебойную работу объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.«В этом году мы также предоставляем необходимые материалы Ростехнадзору, чтобы в установленный срок получить паспорт готовности города к работе в зимний период», — подчеркнул градоначальник.Кроме того, он сообщил, когда в Екатеринбурге начнется отопительный сезон в этом году.«Традиционно отопительный сезон мы начинаем в середине сентября. В этом году, учитывая прогнозы, я подписал постановление о начале отопительного сезона с 16 сентября», — рассказал Алексей Орлов.Глава города добавил, что традиционно в первую очередь к отоплению будут подключены детские сады, школы и медицинские учреждения.«Что касается жилых домов, то в каждой управляющей компании будет составлен график подключения, с которым смогут ознакомиться жители», — добавил градоначальник.Алексей Орлов напомнил, что, помимо подготовки к отопительному сезону, летом в городе также готовят к зиме коммунальную технику для работы в холода. Районными ДЭУ заблаговременно формируется необходимый запас песка, противогололедных материалов и ГСМ. В этом году уборочная техника перейдет на зимний регламент эксплуатации с 15 октября.«К 15 октября вся коммунальная техника будет готова к работе в зимний период. Сегодня в городе имеется около 400 спецмашин, и я лично проверяю их готовность к зиме в районных ДЭУ», — отметил градоначальник.Он также указал, что администрация города по результатам опросов горожан и с учетом опыта других муниципалитетов сохранила решение не обрабатывать тротуары «Бионордом».«Там, где так делают, очень сыро и обувь приходит в негодность. У нас такой проблемы нет, а для устранения скользкости надо вовремя обрабатывать тротуары песком», — подчеркнул Алексей Орлов.По его словам, в ходе подготовки к зиме в городе было отремонтировано 24 участка дорог, что составляет 84% от общего объема. На оставшихся объектах подрядчики должны выполнить все работы до 1 октября.Отдельное внимание глава города уделил строительству транспортной развязки у «Калины». Он напомнил, что в ходе реализации проекта были выявлены дополнительные объемы работ, которые невозможно было предусмотреть на этапе проектирования. К ним, например, относится переустройство инженерных сетей. Это привело к корректировке документации и проведению дополнительных экспертиз.«Сейчас ведется четвертый этап строительства. До конца текущего года планируем запустить движение по эстакадам третьего и четвертого этапов. На данный момент общая готовность объекта составляет 77%. Обращений от генерального подрядчика по переносу сроков нет», — подчеркнул градоначальник.Алексей Орлов также добавил, что в ходе трансляции он успел ответить не на все вопросы горожан. Однако в ближайшие дни каждое обращение будет рассмотрено, авторам будет направлен официальный ответ.