Региону дали тепло

В Свердловской области стартовал отопительный сезон. Почти 50% или 20 тыс. многоквартирных жилых домов в Свердловской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. Еще 38 тыс. жилых зданий общей площадью около 107 млн кв. м. получат необходимый документ к началу следующего месяца.
«Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону проверяет комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления и государственного жилищного надзора. После проверки при отсутствии замечаний комиссия выдает паспорт готовности многоквартирного дома к предстоящему отопительному сезону. На текущий момент 50% жилых многоквартирных домов в муниципалитетах региона уже получили эти документы», — рассказал директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.
На сегодняшний день тепло полностью подключено: в Байкаловском, Слободо-Туринском, Усть-Ницинском сельских поселениях, в ЗАТО Свободный, Атиге, Верхних Сергах и Пелыме. Еще в 30 муниципальных образованиях отопление подано в 2,57 % жилищного фонда и 8,9 % объектов социальной сферы. Также по области начали работу 275 котельных.
В Екатеринбурге отопительный сезон по распоряжению глава города Алексея Орлова начался
с 16 сентября.
«Как правило, отопительный сезон мы начинаем в середине сентября. В этом году, учитывая прогнозы синоптиков, я подписал постановление о начале отопительного сезона с 16 сентября», — рассказал Алексей Орлов.
Также в ходе прямой линии, отвечая на вопросы горожан, Алексей Орлов напомнил, когда обычно начинается и что в себя включает подготовка к отопительному сезону.
«Традиционно мы начинаем готовить систему городского хозяйства к зиме сразу после окончания предыдущего зимнего сезона. В течение нескольких месяцев выполняется целый комплекс мероприятий, который охватывает систему ЖКХ, ремонт дорог и коммуникаций, работу транспорта, социальные учреждения», — рассказал Алексей Орлов.
В течение теплого времени года в администрации Екатеринбурга еженедельно проводятся заседания штаба по подготовке города к зиме с представителями всех ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и надзорных органов.
Наиболее важными направлениями для всех ответственных служб в летний период становятся ремонт тепловых сетей, водопроводов и канализации; тестирование и обслуживание котельных, центрального отопления и индивидуальных систем; ремонтные и профилактические работы в социальных учреждениях — школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования.
Градоначальник напомнил, что централизованная система теплоснабжения Екатеринбурга считается одной из самых сложных в России: это 110 теплоисточников, более 3,5 тыс. км тепловых сетей и 489 центральных тепловых пунктов.
В общей сложности специалистам необходимо было проконтролировать готовность к очередному сезону холодов свыше 8 тыс. жилых домов и 1 тыс. 250 объектов социальной сферы. В настоящее время она приближается к 100%.
Так, к началу 2024/2025 учебного года соответствующую подготовку прошли все организации, подведомственные департаменту образования администрации города: 462 детских сада, 197 школ и 20 заведений дополнительного образования. Специалисты утеплили фасады и входные группы, провели ревизию и ремонт внутренних систем отопления и водоснабжения, а также другие виды работ. Обновление кровли выполнено в 39 организациях, в 51 учреждении заменены оконные блоки.
Также глава города отметил, что в теплое время года для предотвращения зимних аварий на сетях организации коммунального комплекса провели гидравлические испытания тепловых сетей, текущий и капитальный ремонт оборудования теплоисточников. Выполнена перекладка 110 км инженерных сетей: тепло-, электро-, сетей водоснабжения и водоотведения.
Алексей Орлов добавил, что два года подряд Екатеринбург получает паспорт готовности к отопительному периоду, который выдается Уральским управлением Ростехнадзора. Документ подтверждает надежную и бесперебойную работу объектов инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
«В этом году мы также предоставляем необходимые материалы Ростехнадзору, чтобы в установленный срок получить паспорт готовности города к работе в зимний период», — подчеркнул градоначальник.
В ходе онлайн-брифинга, посвященного началу отопительного сезона, заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал
о том, как будет проходить подключение объектов к отоплению в этом году.
«Согласно постановлению, подписанному главой Екатеринбурга, запуск отопления начался с 16 сентября. Графики подключения тепла есть. В первую очередь традиционно будут подключаться объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием — стационары, а также детские сады, школы», — сказал Владимир Гейко.
Второй этап подключения тепла стартует 24 сентября и закончится 30 сентября — в этот период тепло будет подано в жилые дома. Узнать, когда тепло появится в конкретном доме, можно в управляющей компании или ТСЖ, а также на платформе
, где собрана вся информация по запуску тепла в Екатеринбурге.
Так, сообщается, что в период с 16 по 23 сентября отопление появится в домах всех восьми районов города, кроме микрорайонов Эльмаш, Уралмаш, Пионерский, Синие камни, Парковый, Центр, Ботанический, Автовокзал, Юго-Западный. Вторым этапом, с 24 по 30 сентября, тепло появится в домах микрорайонов, которые остались не подключены в ходе первого этапа.
При этом сообщается, что теплоснабжающие компании оставляют за собой право в период пуска тепла корректировать сроки заполнения участков тепломагистралей и квартальных тепловых сетей без предварительного уведомления потребителей.