Региону дали тепло

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых ...

В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых домов

Зима близко. Город готов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии рассказал горожанам о готовности муниципалитета к зиме ...