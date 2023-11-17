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В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых домов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону проверяет комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления и государственного жилищного надзора. После проверки при отсутствии замечаний комиссия выдает паспорт готовности многоквартирного дома к предстоящему отопительному сезону. На текущий момент 50% жилых многоквартирных домов в муниципалитетах региона уже получили эти документы», — рассказал директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Таким образом, на сегодняшний день паспорта готовности получили почти 20 тыс. жилых домов. Еще 38 тыс. жилых зданий общей площадью около 107 млн кв. м. получат необходимый документ к началу следующего месяца. При этом уже в семи муниципалитетах региона тепло полностью подключено: в Байкаловском, Слободо-Туринском, Усть-Ницинском сельских поселениях, в ЗАТО Свободный, Атиге, Верхних Сергах и Пелыме.

Еще в 30 муниципальных образованиях отопление подано в 2,57 % жилищного фонда и 8,9 % объектов социальной сферы. Также по области начали работу 275 котельных.

В Екатеринбурге отопительный сезон стартовал 16 сентября. Ожидается, что до 22 сентября к теплу будут подключены все объекты социальной сферы. После этого отопление начнет поступать в жилые дома.
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