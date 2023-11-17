В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых домов

Материалы по теме

Ростехнадзор подтвердил готовность Екатеринбурга к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов. Об ...

На Среднем Урале теплом обеспечено 88% жилищного фонда

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области к теплу подключено 88% жилищного фонда и 99% объектов социальной ...

В Заречном готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 17%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. По состоянию на 31 августа 2017 года в Южном управленческом округе паспорта готовности ...

Более 50% многоквартирных домов на Среднем Урале не получили паспорта готовности к зиме

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Свердловской области наблюдается достаточно тревожная ситуация с получением паспортов ...

99,3% жилого фонда Свердловской области готово к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. Свердловская область задолжала поставщикам энергоресурсов 5,4 млрд. рублей. Это на 300 ...