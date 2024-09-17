По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева жилфонд муниципалитетов должен быть готов к подаче тепла к 1 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства, управляющим округами и главам муниципалитетов обеспечить своевременный и безаварийный пуск тепла во всех городах региона. Жилые дома и объекты социальный сферы должны быть подготовлены к включению отопления к началу октября, сообщает департамент информационной политики региона.
«На подготовку к осенне-зимнему периоду за счет всех источников финансирования предусмотрено свыше 14 млрд руб. — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Наша задача — максимально организовано, без сбоев войти в отопительный сезон. Большинство территорий уже приступили к пуску тепла. В ряде муниципальных образований тепло запущено полностью», — сказал Евгений Куйвашев.
Ранее директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов заявил
, что паспорта готовности к отопительному сезону получили 50%, или 20 тыс. жилых домов в регионе. Всего же по поручению губернатора паспорта готовности получат 38 тыс. жилых домов общей площадью около 107 млн кв. м.
По данным областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, в настоящее время готовность Среднего Урала к отопительному периоду составляет 98,3%. В регионе заменили более 630 км ветхих тепловых сетей, почти 320 км ветхих водопроводных сетей, а также почти 179 км канализационных и свыше 255 км электрических сетей.
Также в организациях ЖКХ и муниципальных образованиях уже сформированы свыше 1 тыс. аварийных бригад численностью более 5,3 тыс. человек. В их распоряжении находится свыше 1,7 тыс. единиц специальной техники. Кроме того, в муниципальных образованиях организованы запасы угля, жидкого и твердого топлива.
К 19 сентября полностью включено теплоснабжение в 16 муниципалитетах. Начали включать теплоснабжение — в 64 муниципальных образованиях отопление подано в 9,14% жилфонда и 34,39% объектов социальной сферы. В целом по области включено 1 тыс. 247 котельных.