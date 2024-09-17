По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева жилфонд муниципалитетов должен быть готов к подаче тепла к 1 октября

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УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых ...

Свердловский губернатор поручил до начала октября подключить отопление к соцобъектам

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...

В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...

В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменено 250 км ветхих теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая ...

Свердловский жилфонд готов к зиме более чем на 60%

Среднеобластной показатель технической готовности объектов ЖКХ к зиме составляет более 60%, сообщает департамент ...