Тепло пришло

Свердловская область активно подключается к отопительному сезону-2024/2025. Процесс проходит в плановом режиме, и на сегодняшний день теплоснабжение уже полностью запущено и функционирует в 44 муниципальных образованиях из 94, что составляет значительную часть региона. Динамика подключения демонстрирует уверенный рост: неделей ранее тепло было подано в 35 муниципалитетах.Традиционно отопительный сезон в регионе стартовал в муниципалитетах северных районов Среднего Урала. В их числе оказались Пелым, Ивдель, Североуральск, Волчанск и Верхотурье. Также в Свердловской области запустили центральное отопление в Полевском и Первоуральске.«Мы в плановом порядке входим в отопительный сезон. Основная задача — обеспечить устойчивую и бесперебойную подачу тепла во все жилые дома и социальные учреждения региона. Подготовка велась с весны: ремонтировались сети, создавались запасы топлива, формировались аварийные бригады. Это позволяет нам быть уверенными в готовности региона к зиме», — отметил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов.При этом перед началом отопительного сезона губернатор Свердловской области Денис Паслер акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости заблаговременной и качественной подготовки к зимнему сезону.Отапливаемая площадь жилого фонда — 46,8 млн кв. м. Тепло подано примерно на 4,8 тыс. объектов социальной сферы (образовательные учреждения, больницы, поликлиники, дома культуры и спортивные комплексы). В регионе работает 86,4% котельных, что обеспечивает стабильное теплоснабжение уже подключенных потребителей.Традиционно в первую очередь тепло подается в социально значимые учреждения. Это позволяет обеспечить комфортные и безопасные условия для самых уязвимых категорий населения — детей, пациентов больниц и посетителей социальных учреждений.Особое внимание уделяется территориям с децентрализованным теплоснабжением. В ряде сельских поселений, таких как Баженовское, Кузнецовское, Унже-Павинское, и в Гаринском муниципальном округе, где жилые дома не подключены к центральным сетям, работа по обеспечению теплом объектов соцсферы уже полностью завершена. Все школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты в этих населенных пунктах получили тепло одними из первых.«Сегодня мы активно модернизируем сети теплоснабжения и водоснабжения. Всего планируем обновить 1,1 тыс. км коммунальной инфраструктуры. Также запланирован ремонт более 200 км канализационных и порядка 260 км электросетей. Для подготовки к отопительному сезону в областном бюджете предусмотрено почти 6,5 млрд руб., плюс средства из местных бюджетов. Из резервного фонда дополнительно планируется выделить 643 млн руб. на первоочередные мероприятия: капремонт котельных, сетей теплоснабжения, приобретение резервных источников электроснабжения. Сделаем все, чтобы вовремя получить паспорта готовности и в установленные сроки обеспечить уральцев теплом», — заявил Денис Паслер.В ряде случаев глава региона лично брал на контроль жалобы населения из муниципалитетов на качество коммунальных услуг. При необходимости направлялись дополнительные средства для того, чтобы оперативно готовить территории, где не хватало мощностей к отопительному сезону.Старт отопительного сезона в каждом муниципалитете определяется индивидуально его главой на основе строгого погодного критерия. Решение принимается при условии, что среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже +8 °С в течение пяти дней подряд. Такой подход позволяет балансировать между энергоэффективностью и обеспечением комфорта для жителей.Графики подключения многоквартирных жилых домов к теплу публикуются на официальных интернет-порталах администраций соответствующих городских округов и муниципальных районов. Жителям рекомендуется следить за этими ресурсами для получения актуальной информации по своему дому.К началу октября будут оформлены паспорта готовности для порядка 32 тыс. многоквартирных домов, подтверждающих соответствие объектов требованиям технической эксплуатации.Для обеспечения стабильной работы в зимний период в сфере ЖКХ сформировано более тысячи аварийных бригад общей численностью свыше 5,3 тыс. человек. В распоряжении служб — более 1,7 тыс. единиц специализированной техники. Кроме того, в муниципалитетах продолжают формироваться запасы угля, жидкого и твердого топлива.Ожидается, что полное завершение подключения жилого фонда и всех социальных объектов в Свердловской области будет проведено в плановом режиме до начала октября. Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме для выполнения этой важной осенней задачи.