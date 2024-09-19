УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:30

Готовность Свердловской области к отопительному сезону составляет более 95%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Готовность Свердловской области к отопительному периоду составляет более 95%. К теплу подключены детские сады, школы и медицинские учреждения Пелыма, Ивделя, Североуральска, Волчанска, Верхотурья, а также центральное отопление запущено в Полевском и Первоуральске. Полностью запитать теплом область планируется до начала октября, сообщает департамент информполитики региона.

Исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов сообщил, что подключение региона к теплу идет в плановом порядке.

«Основная задача — обеспечить устойчивую и бесперебойную подачу тепла во все жилые дома и социальные учреждения региона. Подготовка велась с весны: ремонтировались сети, создавались запасы топлива, формировались аварийные бригады. Это позволяет нам быть уверенными в готовности региона к зиме», — отметил А. Рубцов.

Он также добавил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменено порядка 240 км тепловых сетей, 255 км водопроводных и 95 км канализационных, в сфере ЖКХ сформировано более тысячи аварийных бригад общей численностью свыше 5,3 тыс. человек, в распоряжении которых находится более 1,7 тыс. ед. спецтехники.

Также в муниципалитетах продолжают формироваться запасы угля, жидкого и твердого топлива.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер организовать межведомственный контроль за ремонтом инженерных сетей жилого фонда и социально значимых объектов и своевременным получением паспортов готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Добавим, что решение о начале отопительного сезона принимается главами муниципальных образований при снижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Приоритет в подключении традиционно отдается объектам социальной сферы.
