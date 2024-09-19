Готовность Свердловской области к отопительному сезону составляет более 95%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства, управляющим ...09.08.2024 Коммунальщики Свердловской области выполнили план по подготовке к отопительному сезону на 60%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В Свердловской области все объекты готовы к отопительному сезону более чем на 60%. Об ...14.09.2023 Свердловский губернатор поручил до начала октября подключить отопление к соцобъектам
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...17.08.2023 В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...07.08.2014 Свердловский жилфонд готов к зиме более чем на 60%
Среднеобластной показатель технической готовности объектов ЖКХ к зиме составляет более 60%, сообщает департамент ...