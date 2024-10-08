Антон Переславцев: К отопительному сезону мы подошли с готовностью 100%

— Подошли с готовностью 100%. Для этого за лето нами была проделана огромная работа по подготовке жилищного фонда, по устранению всех замечаний ресурсоснабжающих организаций, выявленных в ходе предыдущего отопительного периода. За лето мы заменили порядка 100 задвижек, протекающих кранов.В этом году мы столкнулись с серьезным увеличением документооборота со стороны ресурсоснабжащих предприятий и администрации района, которая является организатором комиссии по оценке степени готовности домов к отопительному сезону. Документы по готовности к подключению тепла оформляются по каждому дому отдельно и загружаются в программу «Мимоза», через которую идет весь документооборот. Мы вовремя выполнили все необходимые мероприятия, передали документы. Это была большая и серьезная работа.Через ту же программу мы получили ответы в виде актов технической готовности наших домов ото всех поставщиков тепловой энергии. Получен паспорт итоговой готовности всего нашего жилищного фонда к отопительному периоду на 2025–2026 годы.— По постановлению администрации города Екатеринбурга, запуск тепла начинает осуществляться с 15 сентября. Но из-за теплой погоды мы пока не спешим запускать отопление в нашем жилом фонде. Это не доставит дискомфорта жителям и позволит собственникам жилья сэкономить определенные средства.Но мы уже запустили тепло в объектах социальной сферы. Отопление уже есть в домах, где находятся поликлиники, школы или детские садики. Все это было сделано еще 17 сентября. Отопление в остальных домах планируем запускать исходя из температуры наружного воздуха. Согласно прогнозу метеорологов, необходимость в этом появится после 22 сентября.— Конечно, изношенность сетей дает о себе знать. Но проблема эта в последние годы стоит не так остро. Дело в том, что у нас порядка двух третей жилфонда прошли капитальный ремонт, а его обязательной составляющей является замена всех внутренних коммуникаций. Но вот на оставшейся трети проблемы регулярно возникают. Так, часть домов у нас этим летом не прошли проверку системы теплоснабжения опрессовками. Подвели старые задвижки и краны. Чтобы подготовить дома к отопительному сезону, были оперативно приобретены материалы, заменены порядка 100 задвижек и кранов. Это значительная цифра и сумма, соответственно.— Для нас это непростая тема. Дело в том, что у нас 8 ресурсоснабжающих организаций по теплу. У каждой организации свои требования, свои предпочтения в плане оформления документации. Кто-то требует полного погашения всех задолженностей к началу отопительного сезона. Некоторые выдвигают собственные оригинальные требования. Например, котельная УрФУ, в отличие от других теплоснабжающих организаций, не дает нам промывать системы домов в отопительный сезон с марта, как это делают все остальные поставщики тепла. У них такие работы возможны только после окончания отопительного периода, после проведения опрессовок. Начать работы получается только в июне, заканчивать приходится до 15 августа. То есть перед нами ставят крайне сжатые сроки. Но работаем в штатном режиме, привлекаем дополнительные бригады. В конце концов, все мы заинтересованы в том, чтобы пустить тепло в срок.— К счастью, в последние годы эта проблема стоит не так остро, во многом потому, что мы сами участвуем в процессе замены батарей, выдаем собственникам техусловия, следим за правильностью проведения работ в момент слива и наполнения системы теплоснабжения. В целом же проблемой является установка радиатора без устройства перемычки и с отсекающими кранами. В таком случае собственнику может стать зимой жарко. Он закроет краны и тем самым перекроет стояк, который может замерзнуть, например, на чердаке. Тогда труба лопнет, затопить может весь дом.— Каждый год с наступлением осени мы проводим такие работы, как утепление чердаков, подъездов, трубопроводов, закрытие продухов и слуховых окон на чердаках, устранение всех утечек, ревизию запирающей арматуры. Таким образом к зимнему периоду подготавливается весь тепловой контур дома. Утепляются стены, окна, двери, восстанавливается остекление подъездов, если оно было где-то нарушено. В настоящий момент можем сказать, что эти работы на всем жилом фонде завершены.К тому же нами осуществляется осенняя уборка дворов. Ведем уборку листвы со сбором в мешки и последующим вывозом на полигон. Завершаются работы по ремонту асфальтовых проездов, крылец, другие сезонные мероприятия. Для этого у нас еще есть сентябрь, когда ночью температуры не опускаются ниже нуля.Также завершаем ремонт кровли. Практически все крыши у нас за лето были отремонтированы, подготовлены к зиме. Где это было необходимо — заменены участки покрытия. Все сезонные работы мы планируем завершить до 1 октября.— В этом году на нашем жилом фонде по программе капитального ремонта было отремонтировано 20 домов. В том числе в 4 домах была произведена замена внутридомовых сетей отопления, в 14 домах — замена внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в 8 домах — замена сетей электроснабжения. В 14 домах поменял кровлю, в 2 — отремонтировали фасады. В одном доме была проведена замена лифтового оборудования.Управляющая компания всегда участвует в этом процессе. Мы и готовим дома к приходу ремонтных бригад, и контролируем их работу, и участвуем в приемке после его окончания. Находимся в постоянном тесном контакте и с подрядчиками, и с Фондом. Всегда стараемся курировать ход работ, не допускать брака и халатности, потому что нам потом с этим жилым фондом работать. Очень часто мы находим недоработки, которые пропускают приемщики Фонда, выдаем замечания. Если их не устраняет в добровольном порядке подрядная организация, то пишем претензию в Фонд, и он принуждает подрядчиков устранять все наши замечания.— Основной объем работ выполнен на 90%. Остались отдельные операции, которые также в ближайшее время будут закончены. В первую очередь это касается систем отопления: в некоторых подъездах еще не до конца заменены стояки. С этими работами будем входить в отопительный сезон.