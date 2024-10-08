УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:17

Антон Переславцев: К отопительному сезону мы подошли с готовностью 100%

Антон Переславцев: К отопительному сезону мы подошли с готовностью 100% О подготовке к отопительному сезону ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев.

— Антон Владимирович, как управляющая компания «Фонд Радомир» подошла к отопительному сезону?

— Подошли с готовностью 100%. Для этого за лето нами была проделана огромная работа по подготовке жилищного фонда, по устранению всех замечаний ресурсоснабжающих организаций, выявленных в ходе предыдущего отопительного периода. За лето мы заменили порядка 100 задвижек, протекающих кранов.

В этом году мы столкнулись с серьезным увеличением документооборота со стороны ресурсоснабжащих предприятий и администрации района, которая является организатором комиссии по оценке степени готовности домов к отопительному сезону. Документы по готовности к подключению тепла оформляются по каждому дому отдельно и загружаются в программу «Мимоза», через которую идет весь документооборот. Мы вовремя выполнили все необходимые мероприятия, передали документы. Это была большая и серьезная работа.

Через ту же программу мы получили ответы в виде актов технической готовности наших домов ото всех поставщиков тепловой энергии. Получен паспорт итоговой готовности всего нашего жилищного фонда к отопительному периоду на 2025–2026 годы.

— С какого числа планируете начать запуск отопления?

— По постановлению администрации города Екатеринбурга, запуск тепла начинает осуществляться с 15 сентября. Но из-за теплой погоды мы пока не спешим запускать отопление в нашем жилом фонде. Это не доставит дискомфорта жителям и позволит собственникам жилья сэкономить определенные средства.

Но мы уже запустили тепло в объектах социальной сферы. Отопление уже есть в домах, где находятся поликлиники, школы или детские садики. Все это было сделано еще 17 сентября. Отопление в остальных домах планируем запускать исходя из температуры наружного воздуха. Согласно прогнозу метеорологов, необходимость в этом появится после 22 сентября.

— С какими проблемами пришлось столкнуться при подготовке к отопительному сезону? У вас достаточно возрастной жилой фонд, сказывается ли изношенность труб?

— Конечно, изношенность сетей дает о себе знать. Но проблема эта в последние годы стоит не так остро. Дело в том, что у нас порядка двух третей жилфонда прошли капитальный ремонт, а его обязательной составляющей является замена всех внутренних коммуникаций. Но вот на оставшейся трети проблемы регулярно возникают. Так, часть домов у нас этим летом не прошли проверку системы теплоснабжения опрессовками. Подвели старые задвижки и краны. Чтобы подготовить дома к отопительному сезону, были оперативно приобретены материалы, заменены порядка 100 задвижек и кранов. Это значительная цифра и сумма, соответственно.

— Как была организована работа с поставщиками тепла?

— Для нас это непростая тема. Дело в том, что у нас 8 ресурсоснабжающих организаций по теплу. У каждой организации свои требования, свои предпочтения в плане оформления документации. Кто-то требует полного погашения всех задолженностей к началу отопительного сезона. Некоторые выдвигают собственные оригинальные требования. Например, котельная УрФУ, в отличие от других теплоснабжающих организаций, не дает нам промывать системы домов в отопительный сезон с марта, как это делают все остальные поставщики тепла. У них такие работы возможны только после окончания отопительного периода, после проведения опрессовок. Начать работы получается только в июне, заканчивать приходится до 15 августа. То есть перед нами ставят крайне сжатые сроки. Но работаем в штатном режиме, привлекаем дополнительные бригады. В конце концов, все мы заинтересованы в том, чтобы пустить тепло в срок.

— Насколько создают проблемы жители, которые сами меняют батареи и ставят не те, которые предусмотрены плановым проектом?

— К счастью, в последние годы эта проблема стоит не так остро, во многом потому, что мы сами участвуем в процессе замены батарей, выдаем собственникам техусловия, следим за правильностью проведения работ в момент слива и наполнения системы теплоснабжения. В целом же проблемой является установка радиатора без устройства перемычки и с отсекающими кранами. В таком случае собственнику может стать зимой жарко. Он закроет краны и тем самым перекроет стояк, который может замерзнуть, например, на чердаке. Тогда труба лопнет, затопить может весь дом.

— Какие еще работы проводятся для подготовки жилого фонда к зимнему период?

— Каждый год с наступлением осени мы проводим такие работы, как утепление чердаков, подъездов, трубопроводов, закрытие продухов и слуховых окон на чердаках, устранение всех утечек, ревизию запирающей арматуры. Таким образом к зимнему периоду подготавливается весь тепловой контур дома. Утепляются стены, окна, двери, восстанавливается остекление подъездов, если оно было где-то нарушено. В настоящий момент можем сказать, что эти работы на всем жилом фонде завершены.

К тому же нами осуществляется осенняя уборка дворов. Ведем уборку листвы со сбором в мешки и последующим вывозом на полигон. Завершаются работы по ремонту асфальтовых проездов, крылец, другие сезонные мероприятия. Для этого у нас еще есть сентябрь, когда ночью температуры не опускаются ниже нуля.

Также завершаем ремонт кровли. Практически все крыши у нас за лето были отремонтированы, подготовлены к зиме. Где это было необходимо — заменены участки покрытия. Все сезонные работы мы планируем завершить до 1 октября.

— В этом году часть домов вверенного вам жилого фонда прошла через капитальный ремонт. Как проходил этот процесс?

— В этом году на нашем жилом фонде по программе капитального ремонта было отремонтировано 20 домов. В том числе в 4 домах была произведена замена внутридомовых сетей отопления, в 14 домах — замена внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в 8 домах — замена сетей электроснабжения. В 14 домах поменял кровлю, в 2 — отремонтировали фасады. В одном доме была проведена замена лифтового оборудования.

Управляющая компания всегда участвует в этом процессе. Мы и готовим дома к приходу ремонтных бригад, и контролируем их работу, и участвуем в приемке после его окончания. Находимся в постоянном тесном контакте и с подрядчиками, и с Фондом. Всегда стараемся курировать ход работ, не допускать брака и халатности, потому что нам потом с этим жилым фондом работать. Очень часто мы находим недоработки, которые пропускают приемщики Фонда, выдаем замечания. Если их не устраняет в добровольном порядке подрядная организация, то пишем претензию в Фонд, и он принуждает подрядчиков устранять все наши замечания.

– В этом году капитальные ремонты уже завершены?

— Основной объем работ выполнен на 90%. Остались отдельные операции, которые также в ближайшее время будут закончены. В первую очередь это касается систем отопления: в некоторых подъездах еще не до конца заменены стояки. С этими работами будем входить в отопительный сезон.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
08.10.2024 100% домов УК «Фонд Радомир» подключены к отоплению

УрБК. Екатеринбург. 08.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ...

17.09.2024 В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 50% жилых ...

31.07.2024 В жилом фонде УК «Фонд Радомир» работы по подготовке к отопительному сезону завершены на 87%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В домах, находящихся в ведении УК «Фонд Радомир», работы по подготовке к новому зимнему ...

01.09.2017 В Заречном готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 17%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. По состоянию на 31 августа 2017 года в Южном управленческом округе паспорта готовности ...

12.08.2011 Жилой фонд Екатеринбурга к отопительному сезону 2011-2012 готов на 62%

УрБК, Екатеринбург,12.08.2011.Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу, 12 августа 2011 года, ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (588)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.