Антон Переславцев: Жители получат тепло вовремя

Фото предоставлено управляющей компанией «Фонд Радомир»

— Я хочу подчеркнуть, что у работ, направленных на подготовку жилого фонда к зиме и обеспечение бесперебойной работы внутридомовых инженерных сетей всегда приоритет среди всех видов деятельности, которые входят в зону ответственности УК. Поскольку эти сферы в нашем климате являются жизнеобеспечивающим фактором.Летом специалисты «Фонда Радомир» проделали колоссальную работу по подготовке жилого фонда к зиме. Например, в многоквартирных домах за лето заменено 1 тыс. 870 п. м трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, под замену ушло 500 п. м электросетей, восстановлено 2,4 тыс. п. м теплоизоляции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях. Помимо этого, мы произвели реконструкцию узлов коммерческого учета тепла на четырех домах.Плюс, как обычно в летний сезон, производили промывку систем, выполняли свою часть работ во время общегородских опрессовок водоводов. На сегодняшний день все необходимые для запуска отопления работы завершены, документы о готовности жилого фонда предоставлены в теплоснабжающие организации, дома допущены к эксплуатации в зимний период. Скоро жители начнут получать тепло в соответствии с городским графиком.— Когда становится известна дата начала отопительного сезона, на досках объявлений у подъездов или внутри, а также в социальных сетях и на сайте УК мы размещаем информацию, где указана дата начала отопительного сезона в каждом доме. В первую очередь, собственники жилых помещений должны открыть вентили на радиаторах, если они были закрыты. Затем мы просим внимательно следить за оборудованием, которое находится в квартирах: чтобы не было протечек, ржавчины, потеков. Если жильцы обнаруживают такие нарушения, то им сразу же необходимо сообщить об этом в УК, даже ночью.Хотя по опыту мы знаем, что обычно никаких проблем с подачей теплоносителя в систему отопления не возникает. Дело в том, что, как правило система летом остается заполнена водой. Но если между отопительными сезонами проводились ремонтные работы, менялись радиаторы и воду из отдельных стояков спускали, то при подаче теплоносителя могут возникнуть воздушные пробки. Их необходимо удалять в обязательном порядке, иначе батареи могут остаться холодными. Такую задачу в рабочем порядке решают наши специалисты.— Мы стараемся дать жителям как можно больше возможностей для связи с УК. Сегодня основное общение идет через диспетчерскую службу. Прием заявок ведется круглосуточно, операторы могут быстро передать информацию ответственным специалистам — если реагировать нужно срочно. Хочу отметить, что собственники жилых помещений активно используют именно этот канал связи с УК. Например, только в августе диспетчеры получили 1 тыс. 345 обращений от жителей многоэтажных домов — это 50% от общего числа. Из них 704 заявки касались сантехнических вопросов, 115 — общестроительных работ, 247 было связано с проблемами с электропроводкой и электрооборудованием. Аварийных вызовов было получено и обработано 574.Еще около 20% обращений мы получили лично от жителей домов — они приходят на прием или составляют письменные заявления в офисе компании. И 30% заявок поступило через онлайн-сервисы.— В нашей УК организован личный прием населения. Собственники могут обратиться непосредственно на территориальный участок, который обслуживает их дом. Два раза в неделю прием населения ведут начальники территориальных участков, специалисты всех отделов компании. Те жители, чьи вопросы остались не решенными по тем или иным причинам, могут записаться на личный прием ко мне. Как правило, таким каналом пользуются те, кого не удовлетворили выполненные работы, или у кого есть предложения по улучшению жизни дома. В любом случае, мы прикладываем все усилия, чтобы максимально оперативно и качественно решать любые возникающие вопросы.— Традиционно в теплое время года специалисты УК выполняют те работы, которые невозможно проводить при минусовых температурах. Например, в 2024 году наши мастера отремонтировали порядка 1 тыс. 450 кв. м кровли, 207 кв. м козырьков над подъездами и квартирами верхних этажей и 768 п. м межпанельных швов. Помимо этого, мастера произвели ремонт 548 п. м водосточных систем и 680 кв. м цоколя.Традиционно летом мы осуществляем покос травы, обрезаем зеленые насаждения. Кроме того, специалисты выполнили превентивное аварийное кронирование 950 кубометров деревьев. Завозили песок в песочницы к началу лета, ремонтировали при необходимости детские площадки.Из штатных работ, которые ведутся круглый год, стоит отметить замену 269 почтовых ящиков, восстановление 156 кв. м остекления, ремонт 400 кв. м дверей, установку 620 энергосберегающих ламп и замену 1 тыс. 820 ламп накаливания.— Мы продолжим, насколько позволит погода, утеплять межпанельные швы в домах. Это позволяет исключить теплопотери на жилом фонде. При необходимости, мы обследуем здания с помощью тепловизоров, чтобы обнаружить утечки тепла и оперативно ликвидировать их.Также с началом отопительного сезона наши работники начнут регулярно обследовать чердаки жилых домов. Дело в том, что из-за перепада температур в зимний период на разводке водоснабжения под крышами домов может образоваться конденсат, что недопустимо. Чтобы избежать его появления, необходимо держать открытыми вентиляционные окна — во время регулярных обходов специалисты будут следить, чтобы все требования к содержанию чердачных помещений в зимний период выполнялись.Ну и, конечно, мы продолжим все ежедневные работы по содержанию жилого фонда — уборку придомовых территорий и мест общего пользования, поддержание в рабочем состоянии оборудования, текущие ремонты.