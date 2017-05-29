Антон Переславцев: В летний период у нас в приоритете работы по подготовке домов к эксплуатации зимой

Фото предоставлено управляющей компанией «Фонд Радомир»

— Летом для нас в приоритете целый ряд мероприятий по подготовке многоквартирных домов к зиме. На первый план выходит наша совместная работа с поставщиками ресурсов по проверке и подготовке систем отопления и водоснабжения. Ресурсоснабжающие организации за лето должны произвести промывку и гидравлические испытания наружных систем. Наша задача — закрыть запорную арматуру внутри жилых объектов, поскольку домовые сети не рассчитаны на высокое давление, при котором ведутся гидравлические испытания.Со своей стороны, управляющая компания тоже выполняет промывку и опрессовку сетей (внутридомовых). На сегодняшний день мы промыли уже порядка 60% жилого фонда, находящегося в нашей зоне ответственности.— Во время опрессовок у жителей многоквартирных домов иногда ухудшается качество воды: падает температура теплоносителя, появляются посторонние примеси. Решить вторую проблему на данный момент невозможно. Дело в том, что из-за повышенного давления в сетях трубопровод начинает колебаться, и все отложения, которые появляются на его стенках во время эксплуатации, попадают в воду. Слить их из системы можно, к сожалению, только через краны потребителей ресурсов.А вот понижение температуры воды — это предупредительная мера. Только такой подход позволяет избежать возможных последствий для жизни горожан при проведении опрессовок. Дело в том, что в случае прорыва во время гидравлических испытаний поток воды, как правило, попадает на улицу. Если в трубе будет кипяток, случайные прохожие могут серьезно пострадать. Благодаря тому, что температура воды снижена, серьезных последствий удается избежать. Но хочу подчеркнуть, что после завершения испытаний уже в течение полутора суток температура теплоносителя повышается до нормы.— Кроме подготовки к отопительному сезону, у нас есть ряд других работ, которые возможно проводить только при плюсовых температурах. Причем готовиться к летним работам мы начинаем с зимы — на участках происходит регулярный осмотр объектов, составляются акты, анализируется общее техническое состояние многоквартирных домов, выявляются наиболее острые проблемы по эксплуатации. Далее мы оцениваем объем работы, составляем сметы, определяем графики, и, как только позволяет погода, специалисты выходят на участки.Например, в летнее время мы проводим в домах такие работы, как ремонт входных групп, приподъездных козырьков, отмостков, покрытие кровли, герметизация межпанельных швов. В мае этого года мы уже отремонтировали 361 кв. м. кровли, привели в нормативное состояние 100 пог. м межпанельных швов, заменили 39 светильников, 309 пог. м труб холодного и горячего водоснабжения, восстановили изоляцию на 376 пог. м трубопроводов и заменили 154 пог. м электропроводки.— Хочу заметить, что детские и спортивные площадки мы начинаем ремонтировать весной, потому что летом малыши и взрослые уже активно используют их. Кроме того, как только позволяет погода, мы обязательно завозим песок в песочницы, причем этот материал всегда имеет сертификат безопасности.Наши специалисты производят кошение травы на придомовых территориях, а если есть запросы от активистов в домах, мы привозим землю для цветников и газонов. Также в наши обязанности входят обрезка и кронирование аварийных деревьев на придомовой территории.— Обрезку крупных ветвей и аварийных деревьев мы производим в обязательном порядке — это те насаждения, где имеются трещины коры, сверхнормативный уклон, отрыв корневой системы от земли. Также кронированию подлежат насаждения, которые нарушают современные требования инсоляции жилых помещений. Иногда деревья, посаженные слишком близко к фасаду, разрастаются настолько, что в квартирах становится темно даже днем. На сегодняшний день мы уже спилили и вывезли 221 кубометр порубочного материала. Это в основном те деревья, которые пострадали во время весенних ураганов в этом году.Хочу подчеркнуть, что для проведения подобных работ решение собственников не требуется: мы делаем это по мере необходимости или по заявкам жителей. Причем объем работ каждый год растет, а в ставке платы за «содержание жилья» целевых денег на это не предусмотрено.— Для борьбы с неплательщиками специалисты нашего юридического отдела регулярно подают заявления о выдаче судебных приказов. За этот год получено уже 270 таких документов. Подаются и исковые заявления о взыскании в судебном порядке — только в мае было подано 206 исков. Но, к сожалению, даже при наличии судебного решения приставы не всегда могут взыскать с должника требуемую сумму. Нередко неплательщик, который не может погасить миллионный долг за услуги ЖКХ, просто подает на банкротство. Убытки в этом случае ложатся на управляющую компанию.Другие методы борьбы со злостными неплательщиками — отключение поставки ресурсов. Ограничить поставки воды и газа довольно сложно по ряду причин, поэтому мы в основном боремся с должниками отключениями электроэнергии. Из-за долгов в нашем жилом фонде сейчас отключено от света 315 квартир, общий долг которых составляет 50 млн руб.Эти деньги управляющая компания могла бы потратить на текущий ремонт многоквартирных домов (инженерных сетей и крыш), а также выполнить установку нового современного детского оборудования во дворах или провести реконструкцию контейнерных площадок для сбора мусора.