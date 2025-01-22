Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. «Атомстройкомплекс» завершает работы по строительству новой детской поликлиники ДГКБ № 9 на ул. Готвальда в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Специалисты закончили утепление и отделку фасада, покрасив здание в тон окружающей застройки. На территории вокруг поликлиники идут работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба компании.«Закончено устройство как внешних, так и внутренних инженерных сетей, продолжается чистовая отделка помещений. В большинстве кабинетов уже уложен линолеум, кафельная плитка, окрашены стены, установлены кондиционеры. Продолжается поставка мебели и технологического оборудования. Уже получено и смонтировано рентгенологическое оборудование — его отличает низкая лучевая нагрузка, что особенно важно в работе с маленьким пациентами. Ведется оснащение и пусконаладка оборудования в центральном стерилизационном отделении», — рассказал руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Михаил Копьев.Поликлиника будет оборудована девелопером «под ключ». Помимо кабинетов для приема участковых педиатров и узких специалистов, здесь появится клинико-диагностическая лаборатория и отделение неотложной помощи, отделение функциональной диагностики и медицинской реабилитации. Также предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп.Завершить работы строители планируют уже через два месяца, далее стартует процесс передачи объекта медикам и лицензирование. Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Ее строительство стартовало в рамках национального проекта «Здравоохранение» и продолжается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Отметим, что в прошлом году «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию взрослую поликлинику в Академическом районе. Ранее компания построила Областной перинатальный центр ОДКБ № 1, Областной противотуберкулезный диспансер, несколько отделений МНТК «Микрохирургия глаза» и многие другие знаковые объекты медицинского назначения.