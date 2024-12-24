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Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов во время рабочей поездки оценил темпы строительства детской поликлиники ДГКБ № 9 на улице Готвальда в Заречном районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика «Атомстройкомплекс».

Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

«Правительство Свердловской области уделяет особое внимание строительству объектов здравоохранения. Сейчас семь поликлиник строятся с привлечением федерального софинансирования, благодаря инициативам губернатора Евгения Куйвашева. Детская поликлиника на улице Готвальда сможет принимать 500 пациентов в смену. Сейчас здесь завершается монтаж инженерных сетей. Темпы строительства нас устраивают», — отметил Г. Сурганов.

Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

Руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Михаил Копьев подтвердил, что все работы на объекте выполняются в срок.

Ранее сообщалось, что здание детской поликлиники предполагается построить летом 2025 года.

«Атомстройкомплекс» сдаст объект с чистовой отделкой и необходимым оборудованием. За медицинской организацией будет закреплено 25 педиатрических участков. Также здесь будут работать и узкие специалисты. В поликлинике предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, в котором установят современный цифровой рентген с низкой лучевой нагрузкой, а также кабинеты функциональной диагностики. Для медицинской реабилитации в здании больницы будет работать отделение восстановительного лечения.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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