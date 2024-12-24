Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Специалисты «Атомстройкомплекса» начали отделочные работы в новой поликлинике детской ...27.09.2024 Глава свердловского минстроя Григорий Сурганов посетил стройплощадку поликлиники ДГКБ № 9 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов ...23.07.2024 Компания «Атомстройкомплекс» в августе приступит к возведению кровли у детской поликлиники в Железнодорожном районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В августе компания «Атомстройкомплекс» начнет возводить кровлю здания детской городской ...18.04.2024 Специалисты компании «Атомстройкомплекс» начали строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Заречном микрорайоне Екатеринбурга началось строительство поликлиники детской ...19.01.2023 Компания «Атомстройкомплекс» построит в Заречном микрорайоне Екатеринбурга детскую поликлинику
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Компания «Атомстройкомплекс» в ближайшее время начнет строительство детской поликлиники ...