Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

«Атомстройкомплекс» начал отделочные работы в новой детской поликлинике в Екатеринбурге

Компания «Атомстройкомплекс» в августе приступит к возведению кровли у детской поликлиники в Железнодорожном районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В августе компания «Атомстройкомплекс» начнет возводить кровлю здания детской городской ...