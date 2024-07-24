Глава свердловского минстроя Григорий Сурганов посетил стройплощадку поликлиники ДГКБ № 9 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов посетил с рабочим визитом стройплощадку поликлиники ДГКБ № 9 на улице Готвальда в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Строительство ведет компания «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба девелопера.



Строители уже возвели коробку 4-этажного здания площадью 7 тыс. 500 кв. м, и завершают работы по кладке стен и устройству кровли, монтируют системы отопления. В ноябре будет замкнут контур здания и подано тепло на первом и втором этажи, затем стартуют отделочные работы.



Директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин сообщил, что объект возводится в сжатые сроки — уже летом 2025 года он должен быть готов.



«Для этого выстроена четкая поэтапная организация работ: сразу после пуска тепла на этаж заходят специалисты по монтажу внутренних инженерных сетей, начинается отделка. В то же время на верхних этажах завершаются строительные работы. Сейчас на поликлинике трудятся около 70 строителей, с пуском тепла их количество увеличится до 300», — сказал О. Минкин, напомнив, что в этом году компания завершила строительство взрослой поликлиники в Академическом районе.



В свою очередь, Григорий Сурганов сообщил, что учреждение возводится по госпрограмме, утвержденной свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, а также благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



«Мы запланировали в региональной госпрограмме строительство девяти больниц по всей Свердловской области, и по восьми из них мы получили федеральное финансирование. Среди них — две детские поликлиники в Екатеринбурге. Одна, на Уралмаше, на 700 посещений в смену, другая, в Заречном микрорайоне, на 500 посещений в смену. Мы понимаем, насколько такой объект важен для жителей города, поэтому контролируем качество и соблюдение графика производства работ», — рассказал Г. Сурганов.



Он добавил, что детская поликлиника на ул. Готвальда будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. В здании также разместятся клинико-диагностическая лаборатория, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов. На первом этаже предусмотрены игровые зоны для детей, интерьер поликлиники предусмотрен в светлых тонах.