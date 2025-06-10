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Интерьеры новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда расписали художники

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. Художники расписали стены в здании новой детской поликлиники на улице Готвальда, строительство которой заканчивает корпорация «Атомстройкомплекс». Тематика рисунков различается на этажах: на одном — облака и воздушные шары, на другом — сказочный лес, стены еще двух этажей украшают животные — слонята, морские коньки и рыбки.

Интерьеры новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда расписали художники

Как сообщает пресс-служба застройщика, здание новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда построено, ему уже присвоен милицейский адрес: ул. Готвальда, 8. В нем завершаются последние отделочные работы и меблировка.

Интерьеры новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда расписали художники

«Поликлиника получилась светлой и очень уютной, надеемся, что малышам в ней будет комфортно и интересно. Даже архитектура здания располагает к проявлению детского любопытства: наверняка внимание малышей будут привлекать необычные круглые и полукруглые окна», — считает руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова.

Интерьеры новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда расписали художники

Не только дизайн, но и оснащение медицинского учреждения учитывает потребности маленьких пациентов и их родителей. Например, в рентген-кабинете есть специальное удерживающее устройство для проведения процедуры малышам, рядом — место для взрослого сопровождающего, оснащенное защитным экраном. Сам рентген-аппарат — цифровой, с низкой лучевой нагрузкой. Снимок сохраняется сразу на компьютер, детально рассмотреть его и поставить точный диагноз можно с помощью специального высококонтрастного монитора. При необходимости лаборант может распечатать снимок на рентгеновском принтере.

Интерьеры новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда расписали художники

Рядом со зданием поликлиники размещено отдельное помещение кислородного концентратора, который очищает уличный воздух и по трубам направляет его в поликлинику. Для подачи кислорода пациентам здесь предусмотрены реанимационные консоли: такое требование для поликлиник — сравнительно новое, появилось после пандемии.

Интерьеры новой поликлиники ДГКБ № 9 на Готвальда расписали художники

«Уже стартовала передача готовых помещений врачам ДГКБ № 9 — вместе со строителями медики осматривают кабинеты, технические помещения, инженерные системы и оборудование. Важно не упустить ни одной детали, чтобы обеспечить условия для правильной эксплуатации здания в будущем», — говорит Наталья Парамонова.

Напомним, поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, здесь появится 25 педиатрических участков, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики и восстановительного лечения. Открыть поликлинику планируют в сентябре.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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