Сегодня, 15:55

Новую детскую поликлинику открыли в Железнодорожном районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Врио свердловского губернатора Денис Паслер открыл новую детскую поликлинику в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Новую детскую поликлинику открыли в Железнодорожном районе Екатеринбурга

В современном 4-этажном здании врачи (более 20 профильных специалистов) смогут принимать 500 пациентов в смену.

«Здесь будут получать медицинскую помощь 14 тысяч юных екатеринбуржцев. Для маленьких пациентов выстроена оптимальная маршрутизация: теперь за одно посещение поликлиники дети смогут получить консультацию педиатра, сдать назначенные врачом анализы, пройти полный комплекс обследований, необходимых для точной постановки диагноза и назначения эффективной терапии», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Порядка 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов были направлены на строительство здания, еще около 196 млн рублей выделили из регионального бюджета на оснащение поликлиники передовым оборудованием и мебелью.

Новую детскую поликлинику открыли в Железнодорожном районе Екатеринбурга

«В распоряжении врачей имеются кабинеты разного профиля, малая операционная, оборудование для ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики с возможностью проведения более 12 различных исследований, а также рентген-кабинет. Уверен, здесь будет комфортно и маленьким пациентам с родителями, и персоналу», — написал Денис Паслер.

В «Атомстройкомплексе» отметили, что оборудование медицинского учреждения спроектировано с учетом всех потребностей несовершеннолетних пациентов и их законных представителей. В рентгенологическом кабинете установлено специализированное удерживающее устройство для обеспечения безопасности и комфорта детей во время проведения процедур. Для взрослого сопровождающего предусмотрено эргономичное кресло с защитным экраном, расположенным в непосредственной близости от рентгеновского аппарата.

Рентгенодиагностический комплекс оснащен цифровой технологией, что позволяет минимизировать лучевую нагрузку на пациентов. Полученные изображения автоматически сохраняются в цифровом формате и отображаются на высококонтрастном мониторе для детального анализа и постановки точного диагноза. При необходимости возможен вывод изображения на печать с использованием специализированного рентгеновского принтера.

Новую детскую поликлинику открыли в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Для обеспечения бесперебойной подачи медицинского кислорода в поликлинику предусмотрено отдельное помещение с кислородным концентратором, который осуществляет очистку атмосферного воздуха и его последующую подачу в учреждение через систему трубопроводов. В целях обеспечения возможности респираторной поддержки пациентов в здании установлены реанимационные консоли, что является новым стандартом для медицинских учреждений, внедренным в практику после пандемии.

«Поликлиника получилась светлой и очень уютной, надеемся, что малышам в ней будет комфортно и интересно. Даже архитектура здания располагает к проявлению детского любопытства: наверняка внимание малышей будут привлекать необычные круглые и полукруглые окна», — рассказала руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
