Свердловские больницы наращивают мощь

Под руководством врио свердловского губернатора Дениса Паслера Свердловская область проводит масштабную и системную работу по оснащению медицинских учреждений современной техникой. Это не разовые акции, а часть стратегического курса на создание доступной и качественной медицины в каждом муниципалитете. Инвестиции в высокотехнологичное оборудование напрямую влияют на точность диагностики, скорость оказания помощи и, в конечном счете, на сохранение жизней и здоровья уральцев.Власть региона подходит к вопросу комплексно. Если раньше речь шла о точечных поставках, то сейчас — о плановом и массовом обновлении парка медоборудования. Яркое свидетельство этому — планы на 2025 год: в больницы муниципалитетов будет поставлено почти две тыс. единиц новой медтехники на общую сумму свыше 2,2 млрд руб.Уже сейчас эта работа дает конкретные результаты. Так, в сентябре врачи в Реже, Тугулыме, Первоуральске, Краснотурьинске и Байкалово получили новую партию современных аппаратов для УЗИ-исследований. Это не просто замена старой техники, а качественный скачок: новое оборудование дает изображение высокого качества, что позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях. Эффект виден сразу: например, в Краснотурьинской горбольнице в 2024 году провели на 13% больше УЗИ-исследований, чем годом ранее.«Врачи в Реже, Тугулыме, Первоуральске, Краснотурьинске и Байкалово недавно получили новую партию современных аппаратов для ультразвуковых исследований. Это самый распространенный вид диагностики заболеваний. Оборудование дает изображение высокого качества, позволяя вовремя выявлять проблемы в работе жизненно важных органов», — написал в соцсетях по этому поводу Паслер.Оснащение медаппаратурой неразрывно связано со строительством и модернизацией медучреждений. Открываемые в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» поликлиники изначально проектируются под размещение современной диагностической базы.В новой поликлинике Артемовского жители получили доступ к лучевой и функциональной диагностике, эндоскопии благодаря закупленному рентген-аппарату, флюорографу и маммографу.Детская поликлиника ДГКБ № 9 в Екатеринбурге оснащена оборудованием для УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики с возможностью проведения более 12 различных исследований, а также собственным рентген-кабинетом.«В поликлинике организованы отделение неотложной помощи с кабинетами приема и выездными бригадами, отделение амбулаторной реабилитации, кабинет охраны зрения детей, отделение восстановительного лечения, включающее кабинеты физиотерапии, ЛФК, массажа. Уверен, здесь будет комфортно и маленьким пациентам с родителями, и персоналу», — написал в соцсетях губернатор.Крупнейшая в области детская поликлиника ДГБ № 15 на Эльмаше объединила пять старых зданий и получила всю необходимую технику для полноценного оказания помощи 53 тысячам детей — от диагностики до реабилитации.На строительство и, что ключевое, оснащение только одной такой поликлиники направляется более 2 млрд руб. из федерального и областного бюджетов.«В этом году проведена масштабная работа. Обновлены 8 поликлиник в Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Кушве, Горноуральском, а также стационар в Свердловском областном онкологическом диспансере. Открыты 22 фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общеврачебной практики, отремонтированы еще 12 таких учреждений. А всего в этом году работы ведутся на 55 объектах», — написал Паслер.Особое внимание уделяется оснащению ведущих медицинских центров, которые задают стандарты для всей области. Яркий пример — установка в Областной клинической больнице новейшего 128-срезового компьютерного томографа для исследования сердца и сосудов.Это оборудование экспертного класса позволит ежегодно проводить обследования 25 тыс. пациентов, значительно сокращая время диагностики и повышая ее точность. Такие томографы — золотой стандарт в выявлении сердечно-сосудистых заболеваний, главной причины смертности в мире.«Безусловно, центральный холл с ежедневной проходимостью около 1,5 тысячи человек является очень важной частью нашей больницы. Это пространство не ремонтировали с момента открытия больницы, поэтому мы стремились сделать его максимально комфортным как для посетителей, так и для наших сотрудников», — отметил главный врач СОКБ № 1 Игорь Трофимов.Политика врио губернатора Дениса Паслера и правительства Свердловской области в сфере здравоохранения доказала свою эффективность. Регион не просто закупает аппаратуру, а выстраивает современную, технологичную и доступную медицинскую систему. Вложения в медицинскую технику — это инвестиции в здоровье и благополучие каждого жителя Среднего Урала, которые уже сегодня дают конкретные результаты в виде тысяч спасенных жизней и вовремя поставленных диагнозов.