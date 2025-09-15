УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:11

Выпускаемое в Свердловской области медоборудование используется в 60 странах мира

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Выпускаемое на Урале медицинское оборудование используется в 60 странах мира. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в интервью телеканалу «Россия 24». Также он рассказал о подготовке медицинских кадров в регионе.

В качестве примера он привел уникальное оборудование, которое производится на екатеринбургском заводе электромедицинской аппаратуры «ЭМА».

«Здесь выпускают медицинские светильники, аналогов которым в России не существует. Их устанавливают, в том числе, в Свердловской областной клинической больнице №1. Медики отмечают, что за год ни один светодиод не вышел из строя. На предприятии также производят оборудование для обеззараживания помещений, физиотерапии и реанимации», — сообщил Д. Паслер.

По вопросу подготовки медкадров, губернатор отметил, что есть немало механизмов, которые помогают решать эти задачи.

«В регионе ведется работа с вузами, чтобы можно было как можно раньше привлекать выпускников к работе в наши медицинские образовательные учреждения. Кроме того, это и решение вопроса подъемных, и выплаты по программе земских работников, и где-то оплата ЖКХ. Мы видим по первому полугодию 2025 года: есть положительная динамика», — сказал Д. Паслер.

Ранее УрБК писал, что под руководством губернатора Дениса Паслера Свердловская область проводит масштабную и системную работу по оснащению медицинских учреждений современной техникой. Власть региона подходит к вопросу комплексно. Если раньше речь шла о точечных поставках, то сейчас — о плановом и массовом обновлении парка медоборудования. Яркое свидетельство этому — планы на 2025 год: в больницы муниципалитетов будет поставлено почти две тыс. единиц новой медтехники на общую сумму свыше 2,2 млрд руб.
