Свердловские медики получают новое оборудование

Власти Свердловской области продолжают работу по развитию сферы здравоохранения. Больницы региона регулярно получают самое современное медицинское оборудование. В частности, новые отечественные аппараты для лечения ран отрицательным давлением. Об этом рассказал глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале, сообщает
департамент информполитики области.
«Это отечественное оборудование, простое в управлении и уже показавшее свою эффективность. Использование прибора ускоряет заживление и минимизирует риски осложнений», — сообщил Д. Паслер.
Глава региона особо отметил, что импортозамещение в сфере здравоохранения является одним из ключевых направлений нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» и сообщил, что в нынешнем году в больницы региона планируется поставить около 32 тыс. единиц различного медицинского оборудования.
Десять аппаратов уже поступили в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, Туринскую ЦРБ, а также городские больницы Алапаевска, Краснотурьинска и Первоуральска. Их стоимость составила порядка 4,8 млн руб. Всего на приобретение медоборудования в 2025 году из бюджета направлено 2,2 млрд руб.
Отметим, что в рамках системной работы по улучшению качества оказания медицинской помощи в регионе, которую проводят свердловские власти под руководством врио губернатора Дениса Паслера, в нынешнем году больницы в Реже, Тугулыме, Первоуральске, Краснотурьинске, Байкалово и других населенных пунктах области получили современные аппараты для ультразвуковых исследований. Всего с 2021 по 2024 годы минздрав области приобрел для больниц региона более 16 тыс. единиц оборудования на сумму свыше 11,3 млрд руб. В эксплуатацию были введены 12 аппаратов МРТ, 46 компьютерных томографов, четыре ангиографических комплекса и другие новинки.
Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, отвечающей задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», ведется активное строительство больниц и поликлиник.
Так, в конце июля было завершено
строительство поликлиники в Артемовском, которую начали возводить в ноябре 2023 года. Новый четырехэтажный амбулаторный комплекс рассчитан на 500 посещений в смену и соответствует всем современным стандартам. В настоящее время идет передача оборудования и лицензирование помещений.
«Здесь смогут получать помощь более 20 тысяч жителей города и близлежащих сел. Для диагностики закуплено современное оборудование — рентген, флюорограф, маммограф. Для безопасного и комфортного подъезда к медучреждению ремонтируем участок дороги по улице Энергетиков. Работы должны быть закончены к 1 сентября, эту задачу я ставил коллегам на заседании правительства», — отметил Д. Паслер.
Всего в нынешнем году планируется открыть семь новых медучреждений в Екатеринбурге, Арамили, Реже, Серове, Березовском. Работы по возведению двух поликлиник в столице Урала уже завершены. Их открытие намечено на сентябрь текущего года.
«В Екатеринбурге завершено строительство двух детских поликлиник. Уже осенью здесь начнут принимать маленьких пациентов. Сейчас строители заканчивают отделочные работы и поэтапно сдают готовые помещения. До конца года в области должны быть открыты еще пять новых поликлиник в Серове, Артемовском, Арамили, Березовском и Реже. Сроки строительства, а также качество выполняемых работ — на контроле профильных министерств», — сообщил Денис Паслер по итогам заседания правительства в конце июля.
Общий объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения области составил 10 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. — из федерального и областного бюджетов, еще 5,6 млрд руб. выделено в качестве дополнительного финансирования из бюджета региона.
Кроме того, в рамках программы в 2026 году в эксплуатацию будет введен терапевтический корпус Верхнепышминской центральной городской клинической больницы, являющийся крупнейшим объектом здравоохранения, строящимся на территории региона. На данный момент его готовность составляет 62%. Его площадь составит более 17 тыс. кв. м. Стоимость работ и оснащения — более 5 млрд руб.
Еще одной значимой задачей в развитии регионального здравоохранения является кадровый вопрос. Для укрепления кадрового потенциала также ведется активная работа.
«Медицина, в том числе медицинские кадры — это вопрос номер один. Несмотря на то, что у нас есть достаточно хорошая база: есть медицинский вуз, медицинский колледж с филиалами, — у нас остаются территории, где дефицит кадров сохраняется. Для решения этой проблемы мы используем сразу несколько подходов. С этого года начинаем строительство жилья для медицинских работников, ранее был увеличен размер «подъемных» до 100 тыс. руб., а для работающих в сельской местности — до 150 тыс. руб. Действует программа «Земский доктор». Для притока кадров также важно улучшать условия труда: новое оборудование, помещения, комфортная рабочая среда», — сказал Денис Паслер обозначив задачу на пресс-конференции в ходе XV Уральского медиафорума.
Отметим, что по инициативе Д. Паслера на подготовку врачей по программам специалитета и ординатуры для системы здравоохранения региона было выделено более 235 млн руб. В период с 2025 по 2031 год данные средства направят на обучение 262 медработников, из них по программам специалитета — 195 человек и по программам ординатуры — 67 человек.
На текущий момент по программам специалитета обучаются более 3 тыс. 100 будущих медиков, а по программам ординатуры — более 460. В колледжах также ведется активный набор по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки».
Таким образом, систематическая работа по развитию медицины, подготовке врачей и обеспечение качества и доступности здравоохранения для жителей региона успешно продолжается.Фото предоставлены департаментов информационной политики Свердловской области