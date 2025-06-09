В Свердловской области улучшают качество медпомощи

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. Для свердловских больниц в 2025 году закупят почти 2 тыс. единиц медицинского ...

Для свердловских больниц закупят почти 2 тыс. единиц медоборудования

Возведение объектов предполагается завершить до конца 2025 года ...

На Среднем Урале построят семь поликлиник

В Свердловской области выросла обеспеченность врачами

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 ...