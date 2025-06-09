В Свердловской области улучшают качество медпомощи

Власти Среднего Урала под руководством врио губернатора Дениса Паслера проводят системную работу по улучшению качества оказания медицинской помощи в регионе. Для свердловских больниц регулярно закупают дорогое, важное для населения медоборудование. Также в регионе непрерывно ремонтируются и строятся новые медучреждения, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Одним из самых масштабных объектов является терапевтический корпус Верхнепышминской центральной городской клинической больницы. Денис Паслер рассказывал, что его готовность на данный момент составляет 56%, работы идут в соответствии с графиком и будут завершены уже в следующем году, передает департамент информполитики региона.
«Около 100 человек ежедневно трудятся, чтобы медучреждение открыло свои двери для пациентов в установленный срок. Медицинскую помощь здесь будут получать 267 тысяч жителей Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Кировграда, Верх-Нейвинска, Верхнего Тагила, Невьянска и Орджоникидзевского района Екатеринбурга», — сообщил Д. Паслер в своих социальных сетях.
Площадь корпуса составит более 17 тыс. кв. м. Это позволит увеличить число госпитализаций пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями на 1,5-2 тыс. в год. Уже в июле этого года на объекте будут завершены кровельные работы и установлены окна и витражи. До наступления зимы пройдут работы по утеплению и облицовке фасада, а также по оборудованию инженерных сетей. Отделочные работы завершат в мае следующего года. Объект будет сдан летом 2026 года. Новый просторный корпус позволит организовать 171 койко-место в составе отделений круглосуточного стационара, реанимации и интенсивной терапии. Отметим, что учреждение также будет оснащено самым современным оборудованием.
Работы на данном объекте ведутся в рамках выполнения задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его главная цель — увеличить ожидаемую продолжительность жизни: к 2030 году — до 78 лет, к 2036 году — до 81 года. Среди основных задач для достижения цели — модернизация медицинской инфраструктуры, для выполнения которой власти региона и ведут строительство и ремонт больниц, повышая доступность медуслуг для граждан.
Помимо этого, в рамках нацпроекта проводится закупка нового медицинского оборудования. Так, в нынешнем году больницы в Реже, Тугулыме, Первоуральске, Краснотурьинске, Байкалово и других населенных пунктах области получили
современные аппараты для ультразвуковых исследований. Всего в 2025 году по поручению главы свердловского региона Д. Паслера в больницы муниципалитетов планируется поставить около 2 тыс. единиц медоборудования на общую сумму более 2,2 млрд руб.
Отметим, что с 2021 по 2024 годы Минздрав области приобрел для больниц региона более 16 тыс. единиц оборудования на сумму свыше 11,3 млрд руб. В эксплуатацию были введены 12 аппаратов МРТ, 46 компьютерных томографов, четыре ангиографических комплекса и другие новинки. Также в рамках модернизации системы здравоохранения в 2021-2024 годах был проведен капитальный ремонт 128 медицинских объектов, установлено 84 модульных конструкции ФАПов и офисов врачей общей практики, обновлен автопарк медучреждений на 806 единиц транспорта.
В нынешнем году, по словам заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, на реализацию мероприятий национальных проектов в сфере здравоохранения будет направлено
более 8 млрд руб. Также Т. Савинова отметила, что за последние годы значительно расширилась сеть общих практик и фельдшерских пунктов, повысилась цифровизация системы здравоохранения. Она также подчеркнула снижение смертности от сердечных заболеваний и новообразований и увеличение охвата диспансеризации.
«Эти достижения — результат совместной работы больниц и Минздрава, и мы продолжим улучшать систему здравоохранения, обеспечивая доступную и качественную помощь каждому жителю», — подчеркнула глава ведомства.
Т. Савинова сообщила в том числе и о положительной динамике в плане увеличения в регионе количества врачей и среднего медперсонала. Укрепляет кадровый потенциал отрасли программа целевого обучения. На текущий момент по программам специалитета обучаются более 3 тыс. 100 будущих медиков, а по программам ординатуры — более 460. В колледжах также ведется активный набор по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки».
Отметим, что, согласно статистике Минздрава области, за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 до 35,3 специалистов на 10 тыс. населения. В регионе функционирует 156 государственных медицинских учреждений, из которых первичную медико-санитарную помощь оказывают 106 медицинских организаций. В сельской местности работают 578 ФАПов, включая 37 передвижных.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области