Свердловчане будут жить дольше

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу усилить меры по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности среди жителей региона. В частности — продолжить работу по профилактике заболеваний и совершенствованию системы здравоохранения, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает
департамент информполитики региона.
«Совершенствование медицинской инфраструктуры, профилактика, раннее выявление и своевременное лечение заболеваний, утверждение в обществе культуры здорового образа жизни и полезных привычек — все это важные составляющие комплексной работы по народосбережению. Это сфера взаимной ответственности органов власти, бизнеса и общества», — сказал Денис Паслер.
Он также подчеркнул, что увеличение продолжительности жизни свердловчан, их комфорт и здоровье является безусловным приоритетом.
В своем Telegram-канале глава региона отметил
, что на сегодняшний день показатель продолжительности жизни в регионе находится ниже как целевого, так и среднероссийского значения, составляя 71,1 год. Согласно цели, продолжительность жизни жителей региона к 2030 году должна составлять 77 лет. В следующем году планируется добиться увеличения показателя до 72,2 года.
Основными причинами смертности на сегодня являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины: травмы, ранения, отравления. Для борьбы с ними правительству поручено разработать ряд мер, в первую очередь по раннему выявлению и своевременному лечению заболеваний, развитию культуры здорового образа жизни, улучшению медицинской инфраструктуры и снижению уровня потребления алкоголя.
Меры по улучшению здоровья уральцев реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря системной работе медиков в рамках этого проекта количество людей, проходящих профилактические осмотры, увеличивается с каждым годом. Так, в прошлом году диспансеризацию прошли более 1 млн свердловчан.
Также набирает популярность практика охраны здоровья на предприятиях. Количество организаций, реализующих программы по укреплению здоровья своих работников, с 2022 по 2024 год выросло в 24 раза, до 220. В ближайшие два года планируется реализовать еще 400 подобных программ. Отметим, что в прошлом году диспансеризацию на рабочем месте прошли более 108 тыс. человек. Диспансерное наблюдение на рабочих местах было организовано для 30 тыс. человек.
Кроме того, в регионе действуют проекты «Добро в село», «Контроль здоровья», «Добро на предприятие», «Здоровое село — территория трезвости» и школы здоровья. Благодаря этому охват жителей Свердловской области комплексным медицинским обследованием сохраняет потенциал роста, а профилактические мероприятия достигают поставленных целей.
Для дальнейшего развития системы предупреждения заболеваний и снижения смертности глава региона Д. Паслер дал поручение обеспечить выполнение планов по диспансеризации населения на 100%.
Отметим, что с целью привлечения внимания к диспансеризации на маршруты в пяти городах области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове — вышел брендированный общественный транспорт, который должен напомнить свердловчанам о ценности здоровья и важности прохождения регулярных профилактических осмотров.
Всего за пять месяцев текущего года на территории региона было обследовано уже более 980 тыс. чел., что на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Помимо развития профилактики в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе ведется работа по модернизации медицинской инфраструктуры, а также ремонт и строительство новых поликлиник, больниц и фельдшерских пунктов с целью повышения доступности первичной медпомощи.
В частности, в 2025 году по поручению главы свердловского региона Д. Паслера в больницы муниципалитетов планируется поставить около 2 тыс. единиц медоборудования на общую сумму более 2,2 млрд руб. Также он поставил задачу до конца 2025 года завершить строительство семи поликлиник в различных частях области. Общая площадь этих объектов составит более 52 тыс. кв. м.
Помимо этого, Д. Паслер поручил организовать диспансерное наблюдение людей с заболеваниями кровообращения, а Территориальному фонду обязательного медицинского страхования было дано указание заняться разработкой системы скрининга рака.
Что касается заболеваний системы кровообращения, то, по словам заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, в регионе сформирована трехуровневая система помощи людям с такими заболеваниями. Так, в 13 медучреждениях действуют круглосуточные рентгенохирургические отделения, готовые оказать экстренную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Также действуют сосудистые центры, из которых 16 кардиологических и 25 неврологических.
На текущий момент динамика смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин в регионе, — снижается. Также наблюдается повышение уровня специализированной и высокотехнологичной медпомощи, а льготное обеспечение пациентов по показаниям сохраняется.
Таким образом, благодаря систематической работе в рамках национальных и региональных проектов все большее количество свердловчан заранее выявляют возможные проблемы со здоровьем и получают своевременную медицинскую помощь, что положительно сказывается на продолжительности жизни и долголетии.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»