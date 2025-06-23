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Свердловские власти выделят на подготовку врачей по программам специалитета и ординатуры 235 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. Власти Свердловской области выделят 235 млн руб. на подготовку врачей по программам специалитета и ординатуры для больниц региона. Об этом сообщил в личном Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

«По целевому набору обучим 130 врачей по специальности «Лечебное дело», 45 педиатров, 10 врачей по специальности «Медико-профилактическое дело», столько же по профилю «Стоматология», — написал Д. Паслер.

Ранее глава региона поставил задачу усилить меры по увеличению продолжительности жизни и снижению смертности среди жителей региона. В частности — продолжить работу по профилактике заболеваний и совершенствованию системы здравоохранения, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Совершенствование медицинской инфраструктуры, профилактика, раннее выявление и своевременное лечение заболеваний, утверждение в обществе культуры здорового образа жизни и полезных привычек — все это важные составляющие комплексной работы по народосбережению. Это сфера взаимной ответственности органов власти, бизнеса и общества», — сказал Денис Паслер.

Он также подчеркнул, что увеличение продолжительности жизни свердловчан, их комфорт и здоровье является безусловным приоритетом.
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