В Свердловской области установят и модернизируют базовые станции на ключевых дорогах

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Вдоль ключевых федеральных и региональных магистралей на территории Свердловской области улучшат телеком-инфраструктуру. В пресс-службе мобильного оператора Т2 рассказали, что работы предусмотрены в рамках соглашения между компанией и правительством региона.

Стороны утвердили, что до конца 2026 года Т2 установит и модернизирует базовые станции вдоль наиболее трафиковых маршрутов. Это необходимо, чтобы у автомобилистов и пассажиров был доступ к голосовой связи и LTE-интернету в дороге.

«Динамичное экономическое развитие Свердловской области, рост внутреннего туризма и деловой активности требуют постоянного движения. Находясь в пути, жители и гости региона активно пользуются цифровыми сервисами, что диктует новые требования к качеству инфраструктуры. Поэтому Т2 ведет системную работу по расширению покрытия и модернизации сети на всей территории Среднего Урала», — отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

Работы запланированы на ключевых дорогах региона. В их числе — участки федеральных трасс М-5 «Урал» и М-12 «Восток», магистралей «Пермь — Екатеринбург» и «Екатеринбург — Шадринск — Курган», Серовского тракта, Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), а также подъездного пути от Екатеринбурга до Полевского. Связь также станет доступнее на территории логопарка «Кольцовский», на трассах в районе СНТ Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила и в малых населенных пунктах в Белоярском, Горноуральском, Каменском, Невьянском, Полевском и Сысертском городских округах.

«Покрытие региона устойчивой мобильной связью — задача, которую решаем в партнерстве с компаниями-операторами. Зачастую строительство такой инфраструктуры коммерчески невыгодно, поэтому мы упростили административные процедуры при строительстве объектов связи вблизи автомобильных дорог и ввели инвестиционный налоговый вычет, который позволяет мобильным операторам уменьшить налог на прибыль до 90%», — подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер.