Перевозчикам облегчат маршруты

Около 20 автобусных маршрутов планируется скорректировать в Екатеринбурге в рамках дальнейшего развития транспортной реформы. Часть предложений по изменению схем движения поступила от Ассоциации пассажиров и самих горожан, сообщили в администрации города. Решения предполагают выпрямление маршрутов, сокращение дублирующих участков и перераспределение транспорта в пользу растущих микрорайонов.

Представители мэрии на встрече с журналистами рассказали, что изменения только обсуждаются, они необходимы из-за активной застройки города. «Появляются новые кварталы и микрорайоны. Город сталкивается с тем, что нужно сохранить интервалы движения автобусов и обеспечить транспортом жителей новостроек», — пояснили в администрации.

Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Вахлов отметил, что изменения маршрутов рассматриваются с учетом анализа пассажиропотока и удобства екатеринбуржцев.В основном они коснутся коммерческого транспорта.

Среди предложений общественников — изменение трассировки маршрутов № 46, 50, 52, 53, 55, 59, 62, 64, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 89 и 98, а также отмена маршрутов № 054 и № 86. Например, маршрут № 50 предлагают перенести с площади УрФУ на улицу Мира, № 55 — продлить до Северного Химмаша, исключив петлю в Академическом, а № 73 — направить к саду «Надежда», увеличив количество автобусов на линии.

Предлагается также отказаться от отдельных дублирующих участков. Так, маршрут № 70 может лишиться петли в Академическом, № 98 — заездов в Медгородок и на Северный Химмаш, а № 80 — изменить конечную остановку с Парка Победы на Кирпичный завод. Отмену маршрутов № 054 и № 86 планируется компенсировать другими направлениями.

В мэрии отмечают, что одним из результатов изменений должно стать сокращение интервалов движения. По данным администрации, сейчас на отдельных направлениях они достигают 20–25 минут, тогда как после корректировки сети предполагается приблизить их к 12–13 минутам. При этом окончательные решения пока не приняты: новую маршрутную сеть планируют утвердить до заключения новых брутто-контрактов, которые должны начать действовать с ноября.

«Изменения направлены на то, чтобы убирать петли. Мы пытаемся сделать маршруты дешевле, исключить дублирование маршрутов. Сотрудники Центра управления перевозок анализировали пассажиропотоки, если где-то не заполняется маршрут. Мы не можем позволить себе возить воздух. Все перевозки оплачиваются муниципалитетом. Это позволяет сохранить бесплатный проезд для детей и гибкую систему проездных», — подытожили в мэрии.

Предлагаемые изменения являются частью продолжающейся транспортной реформы Екатеринбурга. В 2026 году город одновременно обновляет подвижной состав и пересматривает организацию перевозок. До конца года Екатеринбург должен получить еще 50 автобусов большого класса. Всего в течение года парк должен пополниться 140 автобусами, 120 из которых получит муниципальный «Гортранс», еще 20 — частные перевозчики.

В рамках реформы в городе также уже обновляется трамвайный и троллейбусный парк. Ранее были закуплены трехсекционные трамваи, автобусы особо большого класса и троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В администрации отмечали, что обновление транспорта сопровождается оптимизацией маршрутной сети и переходом на взаимосвязанное расписание движения.

Предложенные изменения должны связать маршрутную сеть с реальным пассажиропотоком и запросами жителей. В мэрии сообщили, что при подготовке решений используются данные счетчиков пассажиров, установленных в новом подвижном составе, а также предложения перевозчиков и горожан. Варианты, предложенные Ассоциацией пассажиров, таким образом становятся частью работы по дальнейшей настройке городской транспортной сети. В мэрии прямо связывают это с возможностью сократить интервалы, не тратить транспортную работу на малозагруженные участки и направлять дополнительные автобусы туда, где растет спрос.

Перестройка маршрутной сети стала следующим этапом транспортной реформы, которую глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в марте 2024 года. Тогда власти обозначили задачу вывести общественный транспорт из накопившегося кризиса, стабилизировать работу перевозчиков, решить кадровую проблему и обновить подвижной состав. В утвержденном позднее плане развития системы перевозок на 2024–2026 годы были определены пять основных направлений реформы: переход всех перевозчиков на брутто-контракты, обеспечение регулярности движения трамваев, развитие выделенных полос, изменение тарифной системы и создание единого центра управления перевозками.

Одним из ключевых изменений стал переход на брутто-контракты. В отличие от прежней модели, при которой финансовый результат перевозчика в значительной степени зависел от количества перевезенных пассажиров, по новой системе перевозчик получает оплату за выполненную транспортную работу — в частности, за пройденный километраж с учетом качества выполнения контракта. Выручка от продажи билетов поступает в городской бюджет. Это позволяет муниципалитету самому определять необходимый объем перевозок, устанавливать требования к регулярности и контролировать соблюдение расписания.

Для маршрутной сети это означает изменение самого принципа ее формирования. Перевозчику становится не принципиально, насколько коммерчески привлекательным является конкретный маршрут, так как город оплачивает предусмотренную контрактом транспортную работу. Муниципалитет получает возможность направлять автобусы и другой общественный транспорт туда, где они необходимы с точки зрения пассажиропотока и городской транспортной политики. Именно в эту логику укладываются текущие предложения общественников по сокращению дублирующих участков, отказу от неэффективных петель и перераспределению маршрутов между районами.

Второй задачей реформы стала стабилизация кадровой ситуации. Власти связывали переход на новую модель в том числе с возможностью повысить зарплаты работников транспортной отрасли и создать условия для возвращения водителей. По данным администрации, в 2024 году средняя зарплата водителей «Гортранса» выросла с 61,7 тыс. до 96,6 тыс. руб., а кондукторов — с 48,3 тыс. до 70 тыс. руб. Благодаря этому в предприятие пришли 107 водителей, 192 кондуктора и 47 слесарей. Позднее эффект от этих мер власти связывали с возможностью вывести больше автобусов на маршруты.

Третья составляющая реформы — обновление подвижного состава. По данным мэрии, к концу 2024 года на городских улицах уже работали 190 новых автобусов, за два года было приобретено 100 новых троллейбусов, а также началось обновление трамвайного парка. В утвержденном плане развития системы перевозок на 2024–2026 годы предусмотрено дальнейшее обновление парка — в течение двух лет планировалось приобрести 570 единиц техники.

Нынешняя корректировка автобусных маршрутов продолжает сразу несколько направлений реформы. Муниципалитет получает возможность централизованно управлять транспортной работой, располагает более точными данными о пассажиропотоке и одновременно наращивает возможности перевозчиков за счет обновления парка и решения кадрового дефицита. Новые схемы движения должны перераспределить уже имеющийся транспортный ресурс в соответствии с фактическим спросом. Окончательная конфигурация маршрутной сети пока не определена.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее связывал обновление общественного транспорта с необходимостью комплексного решения накопившихся проблем отрасли. В сентябре он заявил о планах увеличить количество выделенных полос и пересмотреть расписание движения общественного транспорта. «Транспорт — не просто цифры, это комфорт и лицо города», — сказал А. Орлов. По его словам, за пять лет на развитие муниципальной транспортной программы было направлен 51 млрд руб. из всех уровней бюджета.