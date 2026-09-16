Денис Паслер: на Урале планируют создать еще четыре современных кампуса

Свердловская область планирует построить и реконструировать как минимум четыре новых кампуса, чтобы создать современную инфраструктуру для студентов. О том, какие профессии будут востребованы в регионе в ближайшие годы, как искусственный интеллект изменит рынок труда и какие возможности Свердловская область предлагает молодежи, губернатор Денис Паслер рассказал юнкору ТАСС Борису Хабарову на полях Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге.

— Свердловская область известна своими заводами и промышленностью. Какие профессии через 10 лет будут наиболее востребованными в регионе?

— Свердловская область — это далеко не только заводы. В первую очередь, это люди. У нас огромное количество очень талантливых людей в сфере культуры, спорта, образования, науки. Время не стоит на месте. Мы видим, что происходит: и цифровизация, и автоматизация, и искусственный интеллект. Это говорит больше о том, что надо обращать внимание на образование.

Будет ли искусственный интеллект заменять ряд профессий? Конечно, будет. Но если говорить о том, заменит ли он рабочих на 100% и рабочих специалистов — по мне, так нет. Заменят ли профессии, которые работают с людьми, в том числе — где нужен прямой контакт, диалог, эмоции? Конечно же, для того чтобы ребята, которые заканчивают школу, вузы, были востребованы, соответствовали тем трендам и тем профессиям, которые есть, надо эти тренды видеть, готовить и перестраивать всю систему, чтобы наши ребята были самыми востребованными не только в стране, но и в мире.

— Многие талантливые ребята после школы хотят переехать в Москву или Санкт-Петербург. Что регион может предложить им, чтобы они построили карьеру именно на Урале?

— Совсем недавно президент запустил у нас кампус Уральского федерального университета. У нас задача — кроме этого кампуса еще построить и реконструировать как минимум четыре новых кампуса. То есть, по сути, создать новую инфраструктуру, современную, удобную для ребят, чтобы они сюда приезжали. А когда они сюда приедут, то точно влюбятся в наш регион, потому что он большой, красивый, многонациональный. Конечно, когда приезжает сюда учиться молодежь, в хорошие условия, знакомится с субъектом, знакомится с областью. Многие, к счастью, — мы этим гордимся — остаются, связывают свою судьбу и будущее с регионом. Им он нравится, они его любят, здесь создают семьи. И мне кажется, конечно, в этом направлении надо двигаться дальше. Инфраструктура должна быть современная и направления, которые молодежи важны. Им нужна работа, им нужно благоустройство, спортивные, культурные, медицинские, образовательные возможности. Вот это все, конечно же, есть в Свердловской области.

— Как вы относитесь к применению нейронных сетей в управлении регионом?

— Все регионы пользуются и применяют так или иначе искусственный интеллект в различных проявлениях. Мы сейчас занялись системно, проходим соответствующее обучение всеми участниками-членами правительства. Для того чтобы, во-первых, понять, что это такое. Во-вторых, как она развивается, эта программа, экосистема. Какие она опции дает. Как, с учетом внедрения искусственного интеллекта, меняться может работа любого министерства. Я хочу сказать, что это жизненно необходимо абсолютно для всех.

— Есть ли в Свердловской области любимое место, возможно, не самое популярное среди населения, которое вы рекомендуете посетить?

— Ну, знаете, у меня очень много в Свердловской области любимых мест — объектов, городов, в которые с удовольствием и приезжаю, и возвращаюсь неоднократно к одним и тем же объектам. Но если говорить про то, где мне нравится, я все-таки не назвал бы одно место, их много. Есть такие города, как Верхотурье — духовный центр Урала. Есть Невьянск с Невьянской башней и другими интересными, красивыми объектами и зданиями. Есть Ирбит — уникальный город. Мы занимаемся изменением инфраструктуры города, но область на самом деле и большая, и красивая. И очень интересная, и самобытная. И мы всех, конечно, с удовольствием ждем и приглашаем, чтобы познакомиться со всей культурой, с нашим регионом.

— Школьники сегодня заинтересованы проблемами экологии. Готов ли регион поддерживать проекты, которые предлагают сами ребята?

— Вопрос экологии важен для всех регионов, а для промышленных — всегда особенно. Мы достаточно активно реализуем эти все программы, связанные и с утилизацией, соответственно, отходов, и с рекультивацией свалок, и с программами для каждого предприятия по уменьшению объемов выбросов. За прошлый год у нас более чем на 30% объем экологических программ в регионе увеличился. Если будут какие-то ноу-хау — а молодежь именно про это — про новые современные прорывные предложения, которые точно внесут свой вклад.

— Какая она, современная молодежь?

— Молодежь креативная, интересная, безусловно, талантливая и умная… Где-то своеобразная. Но я думаю, что это вопрос только времени.