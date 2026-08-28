Бизнес попросил инвесторов строить промплощадки в пределах Екатеринбурга из-за ситуации с топливом
УрБК, Москва, 28.08.2026. Предпринимательское сообщество Свердловской области призвало инвесторов не выносить промплощадки дальше пределов Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом было заявлено на круглом столе «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство».
Присутствовавший на мероприятии предприниматель пояснил, что из-за перебоев с топливом на АЗС в уральской столице, сотрудники не будут выезжать на удаленные расстояния. «У нас сейчас площадка на Монтерской, и нас все устраивает. Но с учетом ситуации с топливом хотелось бы, чтобы в будущем промплощадки не располагали за пределами ЕКАД», — пояснил предприниматель.
УрБК писал, что на этом же мероприятии было предложено запустить пилотный проект муниципального индустриального парка через механизм муниципально-частного партнерства.
Как сообщил директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, город практически не располагает свободной муниципальной землей промышленного назначения. По его словам, значительная часть бывших промышленных территорий переводится под жилую застройку, что в перспективе может создать дополнительные проблемы для экономики города.