Юна Ильина: UNITI — международное сообщество женщин-экспертов

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила ментор, коуч, создатель международного сообщества экспертов UNITI Юна Ильина.



— Юна, что такое UNITI?



— UNITI — международное сообщество женщин-экспертов. Большая часть его участниц — эксперты в различных сферах, среди которых психология, личностный рост, бизнес. Как правило, участницы нашего сообщества имеют опыт работы либо на себя, либо в какой-то организации. Они стали востребованными специалистами, способными выступить в качестве консультантов. Опыт, background, глубокое погружение в определенную тему — все это дает право называть себя экспертом. Мы объединяем женщин-экспертов для того, чтобы дать им возможность проявить себя, получить поддержку, создать коллаборации. С ноября 2022 года, когда мы запустили проект, в UNITI вступило около 100 участниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Бали, Турции, ОАЭ.



— Как сообщество организовано?



— С технической точки зрения наше объединение — это интернет-сообщество. Это настоящий виртуальный город, онлайн-мегаполис. Можно даже сказать, что у нас выстраивается метавселенная. Сейчас мы создаем для нашего сообщества сайт. Это будет дорогой проект, мы в него инвестируем.



Каждый, кто будет заходить на него, окажется в нашем городе, созданном в 3D-формате. Будет создан эффект присутствия: можно будет пройтись по его улицам, заглянуть в отдельные дома.



В нашем виртуальном городе есть банк и своя банковская система. Каждая участница за свои активности будет получать внутреннюю валюту — U-коины. За них можно будет продавать и покупать курсы, консультации.



Уже сейчас, в сообществе в Telegram, у нас есть виртуальные «улицы». Одна из самых важных — улица Микроэкономики: место, где происходят презентации и продажи услуг и товаров участниц. Есть Soul-street, на которой концентрируется информация про духовность, душевность: утренние практики, энергопрактики — все, что возвращает человека к себе. Есть Light-street, куда участники каждый день публикуют что-то интересное. Например, утром проснулся, увидел красивый рассвет, закат, сфотографировал и выложил сюда.



Есть Business-street — исключительно бизнесовая улица. На ней мы обсуждаем, как улучшить показатели в бизнесе, общаемся с бизнес-тренерами и консультантами, предлагаем программы бизнес-обучения.



Также у нас есть рубрика «Книжный клуб», в которой мы совместно читаем и обсуждаем книги, есть «Синемалогия».



— Что лежит в основе этого объединения?



— Ключевая особенность сообщества в том, что каждая участница является вкладом для сообщества, каждая предлагает свой продукт и зарабатывает на этом деньги.



Второй важный принцип — бескомпромиссное принятие и безапелляционная поддержка. У нас девушки находят полное доверие, безопасность. У нас не было ни разу разговоров о политике, о религии, о том, что пишут в новостях. Наше сообщество — безопасный остров, где ничего подобного не обсуждается.



— Почему сообщество создается именно вами?



— Главное, что у меня есть, — это репутация. Она самый ценный актив, которым я не имею права рисковать. Именно поэтому я лично проверяю и отбираю каждого специалиста на нетворкинге, ведь я за него поручаюсь, я его рекомендую женщинам, которые мне доверяют, значит, должна быть в нем абсолютно уверена. И именно поэтому я веду жесткий отбор участниц нашей группы, часто отказываю во вступлении женщинам, которые, по моему мнению, не смогут поддерживать доброжелательную атмосферу, слишком экзальтированным женщинам или тем, кто не готов работать над достижением результата. Ведь это тоже вопрос взаимного доверия внутри группы, репутации коллектива. И я должна следить, чтобы эта репутация была на высшем уровне.



— Планируете ли вы увеличивать сообщество?



— К осени мы планируем 555, а в следующем году — 1 тыс. 111: я люблю такие цифры. Главные драйверы роста группы — PR, маркетинг, а также кейсы наших участниц. Такие кейсы, которыми мы можем гордиться, появляются благодаря особой технологии, которая называется «форум-мастермайнд».



— Уточните: вы принимаете в группу всех желающих?



— У нас — строгий отбор. Есть анкета, в ней вопросы, ответы на которые помогают понять, подходит сообществу человек по уровню мышления или не подходит. Это считывается сразу же.



Например, мы не берем сильно эзотеричных людей, со слишком магическим мышлением. В женских сообществах есть женщины, которые вообще не хотят ничего делать. Думают, что «карту желаний» сделали — и все сбылось. Марафон прошел, ничего не делаешь, но все сбывается. Это так не работает. Нам нужны только те, у кого есть желание действовать, быть вкладом в сообщество.



Мы не всемогущие боги и не психологи — мы не решаем запросы участниц. Они сами их решают с помощью сообщества. Мы не поддерживаем одну из главных особенностей русского менталитета: принцип «я заплатил деньги — реши мои проблемы». Анкета как раз позволяет выяснить, что этот человек осознает собственную ответственность. Нам нужны ответственные люди, которым мы даем целый набор инструментов: хочешь в мастермайнд — иди, хочешь на бизнесовой улице получать консультации бесплатно — пожалуйста, хочешь наставника — пожалуйста, но никто за тебя решать ничего не будет.



— Что вы понимаете под наставничеством?



— Наставник — это тот, кто помогает и дает инструменты. Он сопровождает, он всегда сильнее на порядок в мышлении, в результате, в опыте и в своей энергии. Соответственно, на наставника идут тогда, когда чувствуют, что он может дать человеку что-то большее — иное видение. Человек зачастую зашорен, он находится в своем бизнесе, проекте. Я сама вроде много езжу, путешествую, много общаюсь, но прихожу к своему коучу или наставнику — ощущаю, что у меня уже «туннельное мышление», а хочется мировоззрения, более широкого взгляда. Я прошу обратную связь, и он или она мне ее дает — за это я плачу деньги: мне дали обратную связь, «дорожную карту», по которой я уже двигаюсь.



— Ваше сообщество изначально экстерриториально — это не только Екатеринбург?



— Да, мы не зацикливаемся на Екатеринбурге, тем более что сейчас идут серьезные процессы релокации. Я не так давно вернулась из Дубая: там уже существует русское комьюнити. Я вижу там бизнес-клубы, вижу возможность для развития, в том числе UNITI. Свой филиал у нас там однозначно будет. Точно так же в Турции: у меня уже есть те, кто в других странах находится, я им предлагаю развиваться там и тоже собирать сообщество, быть лидером своего сегмента. Поэтому хочется, чтобы это было международное сообщество.



— А сколько составляет взнос при вступлении в UNITI?



— 65 тыс. руб. за полгода, можно в рассрочку — это совершенно адекватная цена. Я всегда задаю вопрос: «Сколько ты готова заплатить, чтобы вырасти минимум в два раза в доходе, в окружении?» Я платила миллион. Миллион за «Клуб 500» — это у меня был ежегодный взнос. Еще плюс приходилось ездить, летать в Москву на слеты — это еще 50-100 тыс. руб. раз в два месяца минимум. Сейчас вообще все менторские программы, мастермайнды стоят от 100 тыс. руб. По крайней мере, достойные. Поэтому здесь 65 тыс. руб. за шесть месяцев — вполне реальная цифра.



— Что участницы получают за этот взнос?



— Прежде всего — авторскую технологию достижения результатов. В моем сообществе есть лидеры, которые сопровождают их, помогают дойти до своей цели, своей вершины, своего вулкана. Для меня вулкан — это сильная метафора, обозначающая одну из сфер в жизни. За счет этого появляются кейсы. На входе в наше сообщество мы фиксируем точку «А» и понимаем, где будет точка «Б»: девушка это озвучивает, и мы помогаем ей к этому прийти, даем ей все инструменты.



Также у нас есть «бадди»: если ты чувствуешь, что «сливаешься», ты можешь с «бадди» поговорить — тебе помогут. Кроме того, есть эфиры, вебинары — поддержка идет со всех сторон.



— А что касается менторства в сообществе UNITI, сколько будет стоить, например, месячное наставничество одного участника для другого?



— Интересный вопрос, потому что это еще в процессе подсчета, как и вся экономика сообщества. Мы все делаем поэтапно. Сейчас мы запустили мастермайнды, форумы. Мы проводим обучение лидеров, чтобы лидер мог внедрять авторскую технологию. Сначала мы получим результаты, у нас будут кейсы.



Дальше, через три месяца, мы запустим наставничество. Его будут делать сами участницы. Но мы всегда за то, чтобы для комьюнити была спеццена, но при этом не было дешево. Мы против демпинга, против низких цен. Мои эксперты говорят, что идут ко мне, чтобы повысить свой чек. У них появляется самоценность.



— Создание сайта сообщества, обучение персонала менеджменту — кто в это инвестирует?



— Это мои личные инвестиции, и никаких других. Скажу честно: с момента создания UNITI, с ноября, я еще не видела прибыли. Пока только вложения — в персонал, в маркетинг. На рекламу мы много не тратили, потому что у меня есть личный бренд, и я им пока пользуюсь. Но, конечно, соцсети уже не такие, как раньше, поэтому сейчас уже будем вкладываться и в маркетинг. То, что я зарабатываю на наставничестве, личном менторстве, я вкладываю в сообщество. Согласно нашей финансовой модели, мы планируем выходить в прибыль где-то с апреля.



— Для вас ведение сообщества — это основной источник доходов?



— У нас с мужем крупный бизнес — 300 млн оборот в год. Мы занимаемся производством. Но я выхожу из него и захожу снова, только когда там происходит переход, трансформация или кризис. Я стрессоустойчивый человек, прихожу и говорю, что вижу сейчас такое-то направление, в котором нужно идти, или слабое место, где нужна команда или конкретный человек.



То, что я создаю сообщество, — это моя базовая настройка. Есть у меня такое предназначение, и я его выполняю.



— Клуб и сообщества, подобные вашему, — это тенденция двух-трех последних лет. Почему повестка сообществ, нетворкинга взлетела, и как вы видите ее перспективу?



— Она будет взлетать еще выше, потому что пришла новая эра, мир изменился. То, что было два-три года назад, и сейчас — это разные уровни людей и мышления. Раньше люди стремились действовать в одиночку, никому ничего не рассказывать, а сейчас главной темой становится партнерство, объединение — это общемировая, общепланетарная тенденция.



Я отслеживаю тренды: у меня есть образование трендвотчера — специалиста, анализирующего тренды на десять лет вперед. Я этот тренд знала еще семь лет назад.



— Сейчас идет быстрое развитие нейросетей и искусственного интеллекта. Не возникнет ли ситуация, при которой они смогут заменить экспертную оценку со стороны человека?



— Для меня фишка сообщества, даже если оно станет метавселенной, останется в живом человеческом общении, которое искусственный интеллект не заменит. У нас в июне будет первый «живой» слет, и мы планируем их делать как минимум раз в год. Для тех, кто не может выбраться на встречу, мы делали уже первый онлайн-корпоратив.



Пусть это будет пророчество, но я думаю, что пять-семь лет мы еще можем себе позволить живое общение, а дальше это будет просто роскошь, доступная только очень богатым людям. Я была на конференции по искусственному интеллекту, и там выступающий, футоролог, сказал, что уже сейчас в Китае, в Японии у «обычных» людей комнаты очень маленького размера: человек надел VR-очки, женился в сети, собаку завел, и ничего ему больше не надо. А вот у богатых китайцев огромные дома, они живут большими семьями, они общаются. И я за то, чтобы вложить в роскошь, в живое общение. Я хочу эту роскошь сохранить.



Фото предоставлено Юной Ильиной