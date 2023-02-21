Ольга Шаталова: Нетворкинг и наставничество — это экономика, построенная вокруг опыта

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила создатель женского сообщества We Ольга Шаталова.



— Ольга, все говорят о нетворкинге. Как вы определяете это понятие?



— Вообще, network — это полезные связи. Но я всегда подхожу к этому понятию несколько шире: это создание вокруг себя такого окружения, которое не только ты используешь как инструмент своих каких-то действий, но и которому ты можешь быть полезен. То есть мой нетворкинг всегда направлен на создание сообщества взаимной поддержки, в котором участники могли бы быть полезными друг другу. Для меня нетворкинг — это полезные коммуникации, построенные по принципу взаимной полезности.



— Простыми словами — как это выглядит на практике?



— У меня женское сообщество, женский клуб, который работает уже три года. Я создаю мероприятия для девушек. Это занятия по саморазвитию, выступления приглашенных спикеров, мероприятия развлекательного характера, вечеринки, винные вечера с сомелье, различные спортивные активности, на которых мы каждый раз узнаем новый спорт: ходим заниматься теннисом, пляжным волейболом — пробуем все, что можно.



— Что ищут участницы в таких клубах? Заработок, связи, общение?



— По моему уже трехлетнему опыту, в первую очередь люди ищут единомышленников. И они готовы платить за то, чтобы находиться в приятном им окружении, с ним общаться. Например, наш чат не выглядит как информационный канал никаким образом: это место, где люди могут общаться, дружить, могут задавать любые вопросы: куда съездить семьей на выходные, где купить красивое платье. Они платят в том числе за нахождение в чате единомышленниц, которые тебя поддерживают, понимают, готовы прийти на помощь. У нас разные ситуации были: например, участница отшивает коллекцию платьев, предлагает остальным выступить моделями и отснять эту коллекцию. Десять человек приехали, пофотографировали коллекцию платьев, она это использовала очень долго в своих социальных сетях.



— Насколько нетворкинг помогает с точки зрения бизнеса?



— Эффект, несомненно, есть. Пример — мое мероприятие «Коротко о важном». За один вечер, примерно за три часа, на сцену выходят десять экспертов, у каждого — по десять минут. Он рассказывает какой-то полезный материал. Это не самопрезентация, а именно полезная информация по теме эксперта. У меня есть очень хорошие кейсы, когда эксперт, приходя на такое мероприятие спикером, продает два наставничества на 60 тыс. руб., например, после него — несколько консультаций по 7 тыс. руб. — нумерологических, астрологических и так далее. Так что заработок налицо, нетворкинг работает.



— За участие в таких мероприятиях эксперты платят деньги организатору? Получается, что вы фактически продаете им контакт со своей аудиторией?



— Да, это так. В этом тоже смысл нетворкинга для организатора клуба.



— Как вы выбираете площадку для мероприятия?



— Во время мероприятия площадка должна быть полностью наша, никого кроме нас там быть не должно. Это главное правило. Мы можем проводить встречи в кафе или ресторанах, но это скорее исключение. Примерно в 70% случаев помещение мы арендуем. В остальных 30% — договариваемся по бартеру.



Обычно аренда площадки на час на группу до 30 человек мне стоит 1 тыс. руб. Два часа в среднем идет мероприятие. Многие площадки идут на спецусловия, потому что мы арендуем место с какой-то периодичностью: раз в месяц, два раза в месяц, а то и чаще.



Есть площадки, которые сами обращаются и предлагают провести у них мероприятие, предоставляя пространство бесплатно. Такое тоже бывает. Но есть набор площадок, с которыми я сотрудничаю на постоянной основе.



— Сколько людей у вас в клубе?



— У нас есть закрытое сообщество, в котором около 20 человек. Есть открытое сообщество, в нем мои мероприятия за прошлый год посетили более тысячи человек.



— Каков возрастной и социальный состав, средний портрет аудитории?



— Наш средний участник — это девушка 25-45 лет, которой интересна тема саморазвития, кто не хочет сидеть на месте, кто стремится познавать что-то новое, знакомиться, общаться, ищет какую-то поддержку в своих начинаниях. Эксперты, мамы в декрете, девушки, которым просто необходим досуг, окружение. Очень много приехавших из других городов, которые ищут новых людей, новое окружение в Екатеринбурге. Что касается уровня благосостояния, то он совершенно разный: от мам в декрете до девушек с собственными бизнесами.



— Участие в клубе платное?



— Практически все мероприятия платные. Есть открытые бесплатные встречи — да, редко я такие провожу. Участие в клубе стоит 6 тыс. руб. в месяц и дает право на посещение всех мероприятий. Есть разовые мероприятия, посещения которых начинаются от 500 руб.



Закрытые клубные встречи у нас проходят еженедельно. Плюс к этому я провожу другие мероприятия в среднем два-три раза в неделю.



— Если два-три мероприятия в неделю, это в среднем десять уникальных мероприятий в месяц. Откуда берете темы, спикеров? Как вы определяете, что людям интересно?



— У меня есть своя собственная схема, по которой я работаю. Беру колесо жизненного баланса — есть такая коучинговая схема, согласно которой жизнь человека можно разделить на разные сферы, такие как семья, самореализация, работа, отдых и развлечения, здоровье. Всего их восемь. И я стараюсь чередовать эти сферы, организовывая мероприятия, относящиеся к разным сторонам жизни.



— Кто выступает экспертами, лекторами?



— Я ищу интересных людей в Екатеринбурге и не только — бывают и различные привозные спикеры. Я оцениваю их экспертность самостоятельно. Люблю встречаться с людьми лично, чтобы понять, что человек может дать моей аудитории. По итогам такой встречи делаю вывод — работаем мы или нет. У меня есть план, список прописанных мероприятий — он просто огромный: что мы уже делали, что еще не делали. Ориентируюсь на него и смотрю, что привлекает внимание аудитории.



Плюс у меня есть опросник, который состоящие в клубе девушки заполняют каждый месяц. Я анализирую пожелания девушек, корректирую свои планы под их желания. Часто сама нахожу интересного спикера.



Например, у меня есть запрос на то, чтобы поиграть в пляжный волейбол. Мы задаем в поисковике «пляжный волейбол Екатеринбург» и начинаем искать площадки, которые предоставляют данную услугу. По спикерам то же самое: если нас интересует нумерология — с нумерологами, если интересует другая психология, забиваю, например, «психолог Екатеринбург» и ищу.



— Сколько в среднем человек приходит на каждое такое мероприятие? На что ходят лучше всего в вашем клубе — на бизнес, гадание, ноготочки, фитнес?



— Клуб организован таким образом, что каждый может найти что-то свое, и на каждое мероприятие приходит своя аудитория. Не могу сказать, что какие-то темы пользуются особенным спросом. Люди ходят на разное.



Самую большую аудиторию собрал мой проект «Про-движение». На него пришло около 800 человек. Фурор произвел и второй день, где у нас было VIP-мероприятие. Все, кто был на нем, остались довольны, многие — в восторге. Тогда сработало как раз сочетание разных сфер: там были родолог, стилист, Ольга Чебыкина выступала на тему «Семь ключей к сердцам аудитории», были психолог, маркетолог. И это настолько было разностороннее мероприятие, что каждого что-то зацепило, каждый ушел со своим осознанием. Могу сказать, что из мероприятий, которые я проводила, мне кажется, больше всего здесь зацепила эта разносторонность. Каждый спикер выступал примерно 40 минут, и за один день участники получили огромный багаж идей. Еще классно реагируют на мероприятие, когда есть взаимодействие с аудиторией — мини-тренинги и тому подобное, где люди сразу применяют знания на практике.



Если говорить о том, что собирает аудиторию, мне кажется, что сейчас это практические мероприятия, когда ты не просто приходишь послушать, а еще что-то делаешь и уносишь с собой что-то практическое.



Но больше всего фурор производят мероприятия со специалистами, когда ты заявляешь тему «Поиск себя». Когда берем, например, нумеролога, всяческие эзотерические сферы, мы будем определять, какой ваш путь, кто вы и что вам больше всего подходит. Люди сейчас в самокопании, в самопоиске. Это им нужно.



— Последние два года наблюдается бум женских сообществ. Почему стал популярен этот уникальный формат?



— Что поменялось в мире за последнее время — это тоже интересный вопрос. Если взять, например, советский период, у моего мужа родители всю жизнь проработали на одном месте, на одном заводе. От и до: пришли туда работать студентами и уволились, когда ушли на пенсию. Моя мама всю жизнь проработала фармацевтом: закончила фармацевтическое училище и ушла на пенсию фармацевтом. Мой папа — военный летчик, он ушел на пенсию военным летчиком.



А сейчас люди поняли, что им не обязательно всю жизнь быть кем-то одним, они могут менять эту профессию. Люди начинают искать себя. Особенно это касается мамочек в декрете. Например, она до этого работала бухгалтером, а тут у нее появляется свободное время, она начинает ходить на встречи, мероприятия. Сейчас мир очень сильно меняется, за счет этого люди понимают, что они могут сменить свою профессию, что они могут не всю жизнь «пилить ноготочки», например, а могут делать что-то совсем другое. Это ведет к росту наставничества, экспертов.



То, чем мы занимаемся, — это передача готового и структурированного опыта, это экономика, построенная вокруг опыта. Сегодня человеку, столкнувшемуся со сложной задачей, проще, быстрее и комфортнее не решать ее самому, набивая шишки, а обратиться к эксперту, который профессионально занимается решением таких задач, и купить готовый опыт ее решения. Обращу внимание еще раз — эксперт не решит задачу за вас. Часто это невозможно, особенно в психологической сфере, вопросах здоровья или личностного роста. Эксперт передаст вам качественный опыт, с помощью которого вы сами решите эту проблему. Грубо говоря, никто не похудеет за вас, но есть специалисты, которые помогут вам похудеть. Это разумно и удобно. Именно эту возможность мы и предоставляем.



— Вы сами пользовались таким приобретенным опытом?



— Когда я сама решила создать свой клуб (это было после пяти лет декрета), то купила наставничество и опыт. И это помогло мне начать. Сомневаюсь, что я бы с нуля смогла бы поднять такой проект одна. Это было бы точно намного сложнее и дольше. Поэтому я верю в наставничество.



— Зависит ли клуб от идеологии своего лидера?



— Конечно. Аудитория клуба меняется, она непостоянна: есть те, кто со мной три года, а есть те — кто несколько месяцев. Но со мной реально остаются в клубе те люди, которые схожи со мной по ценностям, которые разделяют со мной мою философию, которые определенным образом ведут себя на этих мероприятиях. Есть клубы, которые ходят на тусовки: там отдых, спа, развлечения. А есть клубы, где человек может развиваться. Я считаю, что человек должен быть развит всесторонне, у меня другая философия. И одни девушки пойдут к одному лидеру, а кто-то придет ко мне, кому интересна атмосфера взаимовыручки, поддержки.



— Какие перспективы у клубного движения в России?



— Тенденция развития есть. Если бы не было тенденции к живому общению, столько клубов не открывалось бы, и они бы не жили. Этот процесс начался считанные годы назад и сейчас набирает обороты во всей стране. Есть клубы, которые открывают филиалы по всей стране и участие в которых стоит полмиллиона в год. Это тема, которая с нами надолго.



Фото предоставлено Ольгой Шаталовой