Продажа опыта: бизнес на доверии

Женские клубы, нетворкинги и менторство — относительно новая и быстро развивающаяся отрасль, которую можно назвать «женской социальной экономикой». Активные россиянки (как правило, женщины с достатком, часто имеющие свой бизнес) объединяются в сообщества для того, чтобы помогать друг другу во всех областях жизни — от формирования совместного досуга и психологической поддержки до взаимного развития бизнесов и совместных духовных практик. Как правило, во главе таких сообществ стоит организатор, определяющий групповой и индивидуальный вектор развития, а также зачастую предлагающий личные консультации и наставничество за отдельную плату.







В последние годы индустрия гендерно ориентированных сетевых офлайн-сообществ в России быстро растет, увеличивается не только количество сообществ, но и их разнообразие: от книжных клубов до марафонов желаний, от бизнес ориентированных нетворкингов и экспертных сообществ до секций астральной йоги и эзотерических практик. В результате уже сейчас направление включает в себя сотни тысяч человек и генерирует миллиардные обороты.



Структурировать и систематизировать различные виды женской социальной экономики достаточно сложно, в том числе и ввиду ее быстрой динамики и постоянной эволюции. Можно сказать, что в основе нового направления лежат традиции обычных женских клубов по интересам — книжные, ориентированные на определенные хобби, по кулинарии или воспитанию детей. Такие объединения существовали, видимо, всегда, но пережили эпоху бурного расцвета на различных интернет-форумах в нулевые годы. Но сейчас они все чаще переходят из онлайна и офлайна и превращаются в бизнес, построенный вокруг организатора, который берет на себя целый ряд функций по организации работы клуба.



Как правило, в такую работу входит ведение страницы клуба в социальной сети (сейчас это чаще всего Telegram), организация офлайн-встреч (аренда помещения, организация фуршета, приглашение интересных гостей), поиск интересных активностей, обеспечение комфортных психологических условий общения и, главное, смысловое и идеологическое наполнение деятельности клуба, придание глубокого смысла нахождению в его рядах. Это может быть личностный рост, увеличение благосостояния, обретение душевного комфорта и смысла жизни, единения со вселенной или другой вариант на выбор организатора. Стоимость участия в клубе в зависимости от известности его организатора, нагруженности программы, социального статуса и финансовых возможностей участников может колебаться от тысяч до десятков и даже сотен тысяч рублей в месяц.



Нетворкинг — создание сетей знакомств с «полезными людьми» — еще один вид женского социального бизнеса, существующий как внутри женских клубов, так и самостоятельно. По сути, в его основе лежит древнее стремление иметь под рукой знакомых специалистов во всех сферах. Если, скажем, во времена советского дефицита проблемой было найти нужного специалиста, то в нынешней ситуации изобилия предложения остро стоит вопрос правильного выбора. При наличии в городе сотен юристов, риелторов, диетологов, мастеров массажа или маникюра перед каждой потребительницей их услуг стоит вопрос: как выбрать правильно, как найти «своего» мастера. Как правило, в обычной ситуации приходится действовать методом проб и ошибок или полагаться на сарафанное радио. Нетворкинг позволяет решить эту проблему более рационально.



С другой стороны, нетворкинг подогревается и спросом со стороны специалистов. Для них такая организация — готовая клиентская база с высокой степенью лояльности. Выступив перед участниками нетворкинга (как правило, за плату) или вступив в их ряды (за членский взнос), специалист получает несколько десятков или сотен клиентов.



Как отмечают сами участники индустрии, быстрому развитию «женской социальной экономики» способствовали потрясения последних лет, в том числе ковидные ограничения, сформировавшие запрос на живое общение, а также ограничения, наложенные на привычные социальные сети, которые заставили многих владелиц микробизнесов, ранее предлагавших свои услуги в интернете, искать новые площадки общения с аудиторией, в том числе и офлайн.



Менторство — еще один вид женского социального бизнеса, подразумевающий «глобальное наставничество» — глубокое включение специалиста в решение жизненных проблем клиента в какой-либо одной сфере либо во всех сферах его жизни, включающее постоянную (до реально круглосуточной) поддержку, передачу важных знаний и практик, совместную работу над задачами и обучение путем совместного действия. Стоить менторство может сотни тысяч и миллионы рублей в год.



Как отмечают сами участницы, в подобных женских сообществах их привлекают социально однородная среда общения, зона психологического комфорта и ощущение поддержки, интересный опыт и условия для личностного роста. Но, с точки зрения организаторов процесса, в основе этой новой экономики лежит дистрибуция опыта.



«То, чем мы занимаемся, — это передача готового и структурированного опыта, это экономика, построенная вокруг опыта. Сегодня человеку, столкнувшемуся со сложной задачей, проще, быстрее и комфортнее не решать ее самому, набивая шишки, а обратиться к эксперту, который профессионально занимается решением таких задач, и купить готовый опыт ее решения. Обращу вникание еще раз — эксперт не решит задачу за вас. Часто это невозможно, особенно в психологической сфере, вопросах здоровья или личностного роста. Эксперт передаст вам качественный опыт, с помощью которого вы сами решите эту проблему. Грубо говоря, никто не похудеет за вас, но есть специалисты, которые помогут вам похудеть. Это разумно и удобно. Именно эту возможность мы и предоставляем», — отмечает создатель женского сообщества We Ольга Шаталова.



С экономикой опыта связано и принципиальное изменение роли женщины-продавца индивидуальных товаров или услуг, которое пропагандирует «женская социальная экономика». Согласно этой концепции, специалист в области маникюра, плетения дредов, мастер татуажа или флорист сможет поднять свой заработок, самооценку и социальный статус, если будет не просто продавать свои услуги, но и выступать в качестве эксперта, который предлагает клиентам еще и свой опыт. В первую очередь — в качестве экспертизы, а также в качестве наставника и ментора, который создает дополнительную ценность и повышает стоимость услуг и ценность мастера-эксперта. Превращение мастеров в экспертов, курсы и даже менторство в этом процессе — отдельный вид бизнеса, востребованная и высокооплачиваемая услуга.



При этом в экономике, построенной на перераспределении опыта, главным ресурсом оказывается доверие. Советы, рекомендации и наставничество имеют ценность только в том случае, если аудитория им абсолютно доверяет. А выразителем этого доверия оказывается репутация — как коллективная (группы или клуба), так и индивидуальная (ментора или организатора).



«Главное, что у меня есть, — это репутация. Она самый ценный актив, которым я не имею права рисковать. Именно поэтому я лично проверяю и отбираю каждого специалиста на нетворкинге, ведь я за него поручаюсь, я его рекомендую женщинам, которые мне доверяют, значит, должна быть в нем абсолютно уверена. И именно поэтому я веду жесткий отбор участниц нашей группы, часто отказываю во вступлении женщинам, которые, по моему мнению, не смогут поддерживать доброжелательную атмосферу, слишком экзальтированным женщинам или тем, кто не готов работать над достижением результата. Ведь это тоже вопрос взаимного доверия внутри группы, репутации коллектива. И я должна следить, чтобы эта репутация была на высшем уровне», — рассказывает ментор, коуч, создатель международного сообщества экспертов UNITI Юна Ильина.



Сегодня мы становимся свидетелями быстрого развития целой новой экономической отрасли, основанной на социальных контактах, передаче опыта и услуг среди женского сообщества. Она во многом существует вне привычной «большой экономики», в ней весьма своеобразно работают инструменты маркетинга и ценообразования, но она уже сейчас включает в себя сотни тысяч, если не миллионы, женщин и продолжает расти.



ИАА «УралБизнесКонсалтинг» будет следить за развитием этой индустрии.



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