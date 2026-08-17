Около 200 тысяч жителей Свердловской области получили доступ к газу по президентской программе

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Природный газ уже подведен к более чем 50,3 тыс. домовладений в Свердловской области в рамках программы догазификации, инициированной президентом РФ В. Путиным. Условия проживания улучшились примерно для 200 тыс. жителей региона.

В рамках программы в Свердловской области построено почти 23 тыс. газопроводов общей протяженностью более 3,2 тыс. км.

«Программа догазификации позволяет последовательно повышать доступность природного газа для жителей Свердловской области. Сейчас в регионе строят 2,7 тыс. газопроводов общей протяженностью почти 1,4 тыс. километров. После завершения работ техническая возможность подключения будет создана для более чем 18,8 тыс. домовладений. Еще почти 3,1 тыс. газопроводов общей протяженностью около 1,5 тыс. километров находятся на этапе проектирования. Они обеспечат возможность подключения более 17,7 тыс. домовладений», — сказал губернатор Свердловской области Д. Паслер.

С начала 2026 года газораспределительные организации получили от Единого оператора газификации более 3,4 млрд руб. на финансирование строительства сетей. Всего за время реализации программы на эти цели направлено более 17,4 млрд руб. Общий объем финансирования программы социальной газификации в Свердловской области до конца 2027 года увеличен на 6,6 млрд руб. и достиг 24,6 млрд руб., ранее сообщал Д. Паслер.

Свердловская область также предоставляет жителям меры социальной поддержки при газификации домовладений. В зависимости от имущественного положения максимальный размер частичной компенсации затрат или частичного освобождения от них составляет от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

За время действия программы такой поддержкой воспользовались около 25 тыс. жителей, в том числе более 7,6 тыс. человек в 2025 году. В 2026 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,3 млрд руб.