Правительство Свердловской области рассчитывает к 2028 году газифицировать более 100 тыс. домов в регионе

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловская области с момента начала программы, инициированной президентом РФ ...18.12.2023 По программе догазификации в Свердловской области газопроводы подведены к границам домов более 100 тыс. жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. За время реализации программы социальной газификации, инициированной президентом РФ ...22.09.2023 Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...