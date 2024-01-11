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11.01.2024

Правительство Свердловской области рассчитывает к 2028 году газифицировать более 100 тыс. домов в регионе

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Правительство Свердловской области увеличило плановый показатель по газификации в регионе — к 2028 году техническая возможность для подключения к газу появится у 101 тыс. 180 домовладений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Заместитель губернатора Алексей Шмыков в ходе заседания областного правительства 11 января сообщил, что ранее планировалось подключить 92 тыс. домов, но благодаря работе, проводимой по поручению губернатора Евгения Куйвашева, в регионе создана вся необходимая инфраструктура для повышенных темпов газификации.

«По заявкам жителей уже построено почти 12 тыс. газопроводов протяженностью более 1 тыс. 700 км, создана техническая возможность для подключения свыше 76 тыс. домовладений», — отметил Алексей Шмыков.

Главы муниципалитетов по поручению губернатора курируют работу с заявками на подключение к газу домов уральцев-льготников, оказывают содействие газораспределительным организациям в предоставлении «коридоров» для размещения трасс газопроводов и курируют строительство газопроводов региональным оператором и газораспределительных организаций.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в настоящее время ведется строительство 2,7 тыс. газопроводов, еще почти 2 тыс. находятся в стадии проектирования. Всего в рамках социальной догазификации в регионе уже принято в работу более 62 тыс. заявок, для более чем 37 тыс. домовладений газораспределительная сеть построена до границ земельных участков заявителей.

Напомним, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах.
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