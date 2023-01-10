Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии ввода пяти газопроводов для 500 домов в Ирбите

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня принял участие в церемонии ввода пяти распределительных газопроводов. Это позволит подключить к газу 500 частных домов в Ирбите, сообщает департамент информационной политики региона.



«Газификация Ирбита началась 20 лет назад. Решение президента РФ о проведении социальной газификации серьезно ускорило этот процесс. Сегодня мы вводим в строй 18 километров газопроводов. Это позволит подключить к газу почти 500 домов. А значит — жизнь пятисот уральских семей станет теплее и уютнее. В планах до конца этого года охватить газификацией еще столько же ирбитских домов», — сказал Евгений Куйвашев на церемонии ввода в эксплуатацию газовой инфраструктуры.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Объем инвестиций для строительства газовой инфраструктуры составил почти 130 млн руб. На территории Ирбита в программу социальной догазификации включены 1,2 тыс. домов. На сегодняшний день подано 789 заявок на подключение, из них 66 семей получили социальную поддержку для компенсации затрат на газификацию.



Согласно планам в регионе подведут газ к 92 тыс. 394 домам до конца 2028 года: из них к 71 тыс.146 — до конца 2024 года, а к остальным 21 тыс. 248 — с 2024 по 2028 год.



Напомним, что ранее УрБК писал о том, что на Среднем Урале запущена «газовая ипотека». Такая программа поможет решить проблему газификации домохозяйств, стоимость которой с учетом покупки оборудования и прокладки сетей внутри участка составляет 200-250 тыс. руб.