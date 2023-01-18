В Свердловской области запущена «газовая ипотека»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области запущена «газовая ипотека» — кредитование под 3-5% для приобретения оборудования и прокладки сетей внутри домохозяйства в рамках социальной газификации. Этой возможностью уже воспользовались 15 человек, сообщает департамент информационной политики региона.



Предполагается, что недорогие целевые кредиты помогут решить проблему газификации домохозяйств, стоимость которой с учетом покупки оборудования и прокладки сетей внутри участка составляет 200-250 тыс. руб.



«Такой кредит по принципу «Сельской ипотеки» распространяется на жителей сельских территорий, потому что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам особенно накладна сумма в 200-250 тысяч рублей. Даже в газифицированных населенных пунктах количество негазифицированных остается на уровне 30%», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Он напомнил, что программа социальной газификации включает в себя бесплатное проведение газопровода до границ земельного участка в уже газифицированном населенном пункте. Строительство газовой сети в границе земельного участка, приобретение, монтаж газового оборудования и системы одобрения выполняются за счет собственника.



Утоним, что сейчас в Свердловской области льготники могут рассчитывать на компенсацию до 100 тыс. руб. на приобретение газового котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора. Плюс по решению губернатора Евгения Куйвашева перечень льготников по социальной газификации расширен, а в индивидуальных случаях предусмотрена возможность увеличить размер компенсации при подключении до 250 тыс. руб. Помимо этого, главам муниципалитетов поручено разработать четкие дорожные карты по подключению каждого дома.