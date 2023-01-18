УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области запущена «газовая ипотека» — кредитование под 3-5% для приобретения оборудования и прокладки сетей внутри домохозяйства в рамках социальной газификации. Этой возможностью уже воспользовались 15 человек, сообщает департамент информационной политики региона.
Предполагается, что недорогие целевые кредиты помогут решить проблему газификации домохозяйств, стоимость которой с учетом покупки оборудования и прокладки сетей внутри участка составляет 200-250 тыс. руб.
«Такой кредит по принципу «Сельской ипотеки» распространяется на жителей сельских территорий, потому что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам особенно накладна сумма в 200-250 тысяч рублей. Даже в газифицированных населенных пунктах количество негазифицированных остается на уровне 30%», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Он напомнил, что программа социальной газификации включает в себя бесплатное проведение газопровода до границ земельного участка в уже газифицированном населенном пункте. Строительство газовой сети в границе земельного участка, приобретение, монтаж газового оборудования и системы одобрения выполняются за счет собственника.
Утоним, что сейчас в Свердловской области льготники могут рассчитывать на компенсацию до 100 тыс. руб. на приобретение газового котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора. Плюс по решению губернатора Евгения Куйвашева перечень льготников по социальной газификации расширен, а в индивидуальных случаях предусмотрена возможность увеличить размер компенсации при подключении до 250 тыс. руб. Помимо этого, главам муниципалитетов поручено разработать четкие дорожные карты по подключению каждого дома.
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по ...26.12.2022 В Свердловской области льготникам увеличили до 100 тыс. рублей размер субсидии на газификацию частных домов
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области с 70 до 100 тыс. руб. увеличен размер компенсации на ...02.12.2022 Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...02.03.2022 Жители Екатеринбурга подали 518 заявок на бесплатное проведение газовых сетей до своего земельного участка
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга ...