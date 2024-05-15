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«Газпром» выделит Свердловской области 9,2 млрд руб. на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «Газпром газификация» выделит Свердловской области 9,2 млрд руб. на социальную ...

На социальную газификацию Свердловской области за три года было направлено почти 12 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В рамках социальной газификации Свердловской области инвестиции в строительство ...

В Свердловской области более 50 тыс. жителей подвели газ к своим домам по президентской программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловская области с момента начала программы, инициированной президентом РФ ...

На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...

В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...