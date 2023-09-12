Свыше 281 млн рублей выделили на социальную газификацию в 46 муниципалитетах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Свердловской области «Газпром газификация» выделила свыше 281 млн руб. на проведение газа в 46 муниципалитетах. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Денежные средства единый оператор газификации передал в газораспределительные организации региона для продолжения президентской программы социальной догазификации. Так, «Газэкс» получил около 90 млн руб., «Газпром газораспределение Екатеринбург» — более 53,3 млн руб., а «Газовые сети» — порядка 138,5 млн руб.



По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, транш направят на догазификацию 46 свердловских муниципалитетов. Очередь подключения домов будет зависеть от числа заявлений и процента жилых домов, к которым проведен газ.



Выделенные финансы направят на догазификацию частных домов в следующих городских округах: Верхотурский, Красноуральск, Богданович, Сухой Лог, Нижняя Салда, Верх-Нейвинский, Верхняя Тура, Карпинск, Красноуфимск, Кировградский, Арамильский, Краснотурьинск, Малышевский, Первоуральск, Ревда, Староуткинск, Талицкий, Асбестовский, Артемовский, Верхнесалдинский, Артинский, Ачитский, Белоярский, Бисертский, Волчанский, Горноуральский, Ивдельский, Камышловский, Каменский, Каменск-Уральский, Качканарский, Кушвинский, Невьянский, Пышминский, Полевской, Режевской, Сысертский, Серовский, Дегтярск.