Свыше 281 млн рублей выделили на социальную газификацию в 46 муниципалитетах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...25.11.2022 На социальную газификацию трех муниципалитетов Среднего Урала дополнительно выделили 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило еще 300 млн руб. на подведение ...26.06.2012 На юге Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. По сообщению Свердловского Гидрометцентра, 26-28 июня на юге Свердловской области ...05.05.2012 Муниципальные образования Свердловской области разделены на северные и южные
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2012. В соответствии с приказом директора департамента по охране, контролю и регулированию ...29.09.2010 В 100% населенных пунктов Свердловской области стартовал отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2010. Отопительный сезон стартовал в 100% населенных пунктов Свердловской области. ...