В Свердловской области к газу подключили 45 тыс. частных домов

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УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В рамках социальной газификации Свердловской области инвестиции в строительство ...

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Свердловская область вместе с Московской областью и Краснодарским краем вошла в топ-3 ...

Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...

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УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...

На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...