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В Свердловской области к газу подключили 45 тыс. частных домов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области к газу подключили 45 тыс. частных домов. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По итогам заседания регионального штаба по газификации, газ был подведен примерно к 47 тыс. земельных участков. При этом 45 тыс. жилых домов были подключены к газопроводу. По данным свердловских властей, свыше 75 тыс. жителей Среднего Урала пользуются газом для готовки.

«Свердловская область входит в пятерку регионов, где активнее всего реализуется президентская программа социальной газификации», — добавил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Известно, что более 2,2 тыс. км газовых сетей построено в Свердловской области с начала реализации президентской программы социальной догазификации. Жители региона заключили около 70,9 тыс. договоров. В планах властей построить свыше 1,3 тыс. км газопроводов, а спроектировать — свыше 1,8 тыс. км.

Напомним, «Газпром газификация» выделила свыше 281 млн руб. на проведение газа в 46 муниципалитетах Свердловской области. Деньги были переданы в газораспределительные организации региона для продолжения реализации программы.
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