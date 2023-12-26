Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловская области с момента начала программы, инициированной президентом РФ ...05.10.2023 Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...18.07.2023 На Среднем Урале с начала проведения программы соцгазификации к сетям подключились 10 тыс. домохозяйств
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. С начала проведения программы социальной газификации в Свердловской области к сетям ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...