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Вчера, 15:20

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Свердловская область вместе с Московской областью и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений. Об этом в ходе заседания Федерального штаба по газификации рассказал министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов, сообщает департамент информационной политики региона.

«Наш субъект входит в число регионов-лидеров по реализации программы по догазификации. Менее чем за три года построено почти 2 тыс. км газовых сетей. Это создало техническую возможность для подключения почти 79 тыс. жилых домов. Уже заключено 63 тыс. договоров. В рамках их исполнения газовые сети подведены до 39,9 тыс. участков. К газу подключены свыше 20 тыс. домовладений. В настоящее время ведется строительство еще более 1 тыс. км газовых сетей, что позволит подать топливо почти к 20 тыс. домов», — рассказал Николай Смирнов.

Министр также отметил, что на территории региона лучше всего техническая возможность для подключения домов по программе социальной догазификации обеспечена в Нижнем Тагиле, Ирбите, Серовском, Каменск-Уральском, Тавдинском, Белоярском и Краснотурьинском городских округах.

Напомним, что по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева меры социальной поддержки в регионе распространяются не только на 13 льготных категорий, утвержденных федеральной программой, но и на иные категории граждан.
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