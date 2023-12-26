Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов РФ по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Свердловская область вместе с Московской областью и Краснодарским краем вошла в топ-3 регионов по предоставлению технической возможности для социальной догазификации домовладений. Об этом в ходе заседания Федерального штаба по газификации рассказал министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов, сообщает департамент информационной политики региона.



«Наш субъект входит в число регионов-лидеров по реализации программы по догазификации. Менее чем за три года построено почти 2 тыс. км газовых сетей. Это создало техническую возможность для подключения почти 79 тыс. жилых домов. Уже заключено 63 тыс. договоров. В рамках их исполнения газовые сети подведены до 39,9 тыс. участков. К газу подключены свыше 20 тыс. домовладений. В настоящее время ведется строительство еще более 1 тыс. км газовых сетей, что позволит подать топливо почти к 20 тыс. домов», — рассказал Николай Смирнов.



Министр также отметил, что на территории региона лучше всего техническая возможность для подключения домов по программе социальной догазификации обеспечена в Нижнем Тагиле, Ирбите, Серовском, Каменск-Уральском, Тавдинском, Белоярском и Краснотурьинском городских округах.



Напомним, что по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева меры социальной поддержки в регионе распространяются не только на 13 льготных категорий, утвержденных федеральной программой, но и на иные категории граждан.