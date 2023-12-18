В Свердловской области более 50 тыс. жителей подвели газ к своим домам по президентской программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловская области с момента начала программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, к газовым сетям подключено более 16,7 тыс. домов, в которых проживает порядка 50 тыс. человек. Всего в рамках социальной догазификации поступило более 83,6 тыс. заявок, и по ним уже заключено более 58,5 тыс. договоров, сообщает региональный департамент информационной политики.



«По численности — это как общее количество жителей городов Ивдель, Талица и Невьянск. Газовая инфраструктура подведена к более 34,7 тыс. домов», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По ряду показателей программы регион входит в тройку лидеров среди субъектов РФ по темпам газификации. Так, на Среднем Урале с октября 2021 года построено порядка 1,4 тыс. км газопроводов высокого, среднего и низкого давления, что создает техническую возможность для получения газа для более чем 70 тыс. частных домовладений. В целом регион имеет потенциал догазификации не менее 100 тыс. домовладений.



Напомним, что по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей — многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров и других. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тыс. руб.



Подать заявки на участие в программе социальной газификации, предусматривающей бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах, можно через федеральный портал connectgas.ru, сайт «Госуслуги», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.