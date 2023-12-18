В Свердловской области более 50 тыс. жителей подвели газ к своим домам по президентской программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. За время реализации программы социальной газификации, инициированной президентом РФ ...01.12.2023 По президентской программе почти 45 тыс. свердловчан газифицировали свои дома
УрБК, Екатеринбург. 01.12.2023. Более 15 тыс. частных домов жителей Среднего Урала уже получили газ в рамках ...09.11.2023 В Свердловской области в рамках льготной газификации расширен перечень субсидируемого газооборудования
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. По решению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области расширило ...12.09.2023 На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...18.07.2023 На Среднем Урале с начала проведения программы соцгазификации к сетям подключились 10 тыс. домохозяйств
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. С начала проведения программы социальной газификации в Свердловской области к сетям ...