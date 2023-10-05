По программе догазификации в Свердловской области газопроводы подведены к границам домов более 100 тыс. жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы ...22.09.2023 Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...12.09.2023 На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...08.08.2023 На Среднем Урале по программе социальной газификации 60 тыс. домов получили доступ к газовым сетям
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за время действия программы социальной газификации построено 800 ...08.06.2023 В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...