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По программе догазификации в Свердловской области газопроводы подведены к границам домов более 100 тыс. жителей региона

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. За время реализации программы социальной газификации, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, в Свердловской области газопроводы подведены к границам домов более 100 тыс. жителей региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

На середину декабря поданы более 82,8 тыс. заявок, по которым заключено почти 58 тыс. договоров, по программе догазификации газ получают жители более 16 тыс. домов.

Напомним, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах.

Для интенсификации процесса и удобства по поручению главы региона Евгения Куйвашева была создана интерактивная карта, позволяющая любому жителю Свердловской области проверить план по газификации и оставить заявку.

Подать заявки на участие в программе социальной газификации можно через федеральный портал connectgas.ru, «Госуслуги», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.
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