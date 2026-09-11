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Глава Екатеринбурга открыл благоустроенную дворовую территорию в Кировском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл благоустроенную дворовую территорию в Кировском районе на ул. Уральской, 67. Всего с 2017 года в Екатеринбурге благоустроено 193 придомовые территории по профильной программе «Формирование современной городской среды».

В департаменте информполитики горадминистрации пояснили, что на придомовой территории выполнен целый комплекс работ: отремонтированы тротуары и внутридворовой проезд, высажены зеленые насаждения, установлено уличное освещение, заменены скамейки и урны. По инициативе жителей появились детская площадка, спорткомплекс и парковочные места.

Кроме этого, выполнено понижение бордюров для свободного доступа маломобильных категорий граждан. Как подчеркнул глава Екатеринбурга, в текущем сезоне власти города субсидировали ремонт шести дворов.

«Открытие обновленного двора — это всегда особенный момент, потому что именно с таких небольших, но важных пространств и начинается наш комфорт. Мы часто говорим о глобальных проектах: новых набережных, парках и больших стройках. Но все-таки качество жизни измеряется не только ими. Оно измеряется тем, что каждый из нас видит, выходя из подъезда каждое утро», — сказал Алексей Орлов.

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УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Екатеринбурге завершается благоустройство дворов в Железнодорожном и Кировском районах. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, работы проинспектировал заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. Благоустройство дворов ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Первой точкой контрольного объезда стал двор у домов № 21 и № 23 на ул. Челюскинцев. Здесь обустроены детская площадка и зона отдыха с освещением и видеонаблюдением, установлены скамейки и урны, уложено