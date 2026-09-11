Глава Екатеринбурга открыл благоустроенную дворовую территорию в Кировском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл благоустроенную дворовую территорию в Кировском районе на ул. Уральской, 67. Всего с 2017 года в Екатеринбурге благоустроено 193 придомовые территории по профильной программе «Формирование современной городской среды».

В департаменте информполитики горадминистрации пояснили, что на придомовой территории выполнен целый комплекс работ: отремонтированы тротуары и внутридворовой проезд, высажены зеленые насаждения, установлено уличное освещение, заменены скамейки и урны. По инициативе жителей появились детская площадка, спорткомплекс и парковочные места.

Кроме этого, выполнено понижение бордюров для свободного доступа маломобильных категорий граждан. Как подчеркнул глава Екатеринбурга, в текущем сезоне власти города субсидировали ремонт шести дворов.

«Открытие обновленного двора — это всегда особенный момент, потому что именно с таких небольших, но важных пространств и начинается наш комфорт. Мы часто говорим о глобальных проектах: новых набережных, парках и больших стройках. Но все-таки качество жизни измеряется не только ими. Оно измеряется тем, что каждый из нас видит, выходя из подъезда каждое утро», — сказал Алексей Орлов.