Еще 16 зон комфорта

Работы по благоустройству придомовых территорий в Екатеринбурге находятся на завершающем этапе. В этом году в столице Среднего Урала привели в порядок 16 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда».Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко отметил, что в этом году общая сумма затрат на реализацию проектов составила около 260 млн руб., из них 220 млн руб. — средства из федерального, регионального и городского бюджетов, и порядка 40 млн руб. — средства жителей. При выполнении обязательных видов работ доля финансирования жителей составляет 5%, при производстве дополнительных видов работ — 20%.На сегодняшний день работы завершены на большинстве объектов. Полностью работы по благоустройству будут завершены к 1 октября.«Из 16 объектов в работе остается четыре. Во всех случаях степень готовности близится к 100%», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Телеграм-канале.Владимир Гейко отметил, что все дворы были благоустроены по программе ФКГС благодаря тому, что местные жители не остались равнодушными и проявили активность, чтобы попасть в проект. При этом, в ходе разработки дизайн-проектов были учтены пожелания не только актива домов, но и всех жителей.Так, в проекте благоустройства двора на улице Пехотинцев, 21б, учтены пожелания жителей всех возрастов, а также потребности домашних животных. Локация для отдыха пожилых людей была организована в теневой зоне. В дальнейшем здесь высадят живую изгородь, чтобы заслонить отдыхающих от ветра.На придомовой территории также была обустроена дорожка для катания на роликах и самокатах. Кроме того, в игровой зоне все предусмотрено не только для физического, но и интеллектуального развития детей. Например, высажены различные виды деревьев (яблоня, сирень и другие), чтобы дети могли следить, как они изменяются в разные времена года. По просьбам жителей во дворе была специально посажена ель, чтобы в новогодние праздники можно было украсить живое дерево. Для домашних питомцев на придомовой территории организовали площадку для выгула. Стоимость проекта составила порядка 24 млн руб., из которой 25% оплатили жители. Отмечается, что на решение жителей принять участие в ФКГС повлиял опыт соседних домов, которые уже благоустроили в рамках нацпроекта три двора.Активно ведутся работы во дворе дома по улице Менделеева, 17. Здесь возникла небольшая задержка, поскольку, когда основные работы по проекту уже начались, жители решили сделать асфальтовое покрытие в парковочной зоне. В связи с этим в проект были внесены корректировки и предусмотрено дополнительное финансирование, чтобы сделать парковочные карманы не в щебне, а в асфальтовом покрытии. Жители этого дома также решили принять участие в программе, глядя на опыт соседей. В обновленном пространстве двора появилась детская площадка, а вместо аварийных деревьев — клен, сирень, яблоня, рябина и пять кедров.Во дворе на улице Уральская, 65, вместо небезопасной деревянной площадки появилась современная детская игровая зона, рассчитанная на разные возрасты. Здесь выполнен большой объем асфальтового покрытия пешеходной зоны и сделаны дополнительные парковочные места. В дальнейшем жильцы планируют установить во дворе стол для тенниса. Вокруг детской площадки высадят живую изгородь, а для цветоводов предусмотрены вазоны.На улице Амундсена, 69, детский игровой комплекс, карусели и спортивная площадка с турниками и тренажерами стали доступны жителям дома уже в середине июня. Здесь также были установлены скамейки и велопарковка.Во дворах по улице Колхозников, 89, улице Агрономической, 63, улице Щорса, 94, улице Селькоровской, 4, улице Белинского, 165б, и на переулке Переходном, 5, работы по благоустройству были завершены к концу июня.Всего за время реализации нацпроекта с 2017 по 2023 годы по программе ФКСГ в Екатеринбурге были модернизированы 174 придомовых территории. Еще 16 локаций добавились в городскую копилку в этом году.Отметим, что прием заявок на 2025 год в Екатеринбурге уже завершен — в следующем году в городе будут благоустроены шесть дворовых территорий. Однако у жителей города есть достаточно времени, чтобы подготовить всю необходимую документацию для участия в проекте в 2026 году. Для попадания в программу ФКГС и благоустройства двора за счет федеральных средств жителям дома необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется список дворов, в которых будут проведены работы.