Еще 16 зон комфорта

Работы по благоустройству придомовых территорий в Екатеринбурге находятся на завершающем этапе. В этом году в столице Среднего Урала привели в порядок 16 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда».
Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко отметил, что в этом году общая сумма затрат на реализацию проектов составила около 260 млн руб., из них 220 млн руб. — средства из федерального, регионального и городского бюджетов, и порядка 40 млн руб. — средства жителей. При выполнении обязательных видов работ доля финансирования жителей составляет 5%, при производстве дополнительных видов работ — 20%.
На сегодняшний день работы завершены на большинстве объектов. Полностью работы по благоустройству будут завершены к 1 октября.
«Из 16 объектов в работе остается четыре. Во всех случаях степень готовности близится к 100%», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Телеграм-канале.
Владимир Гейко отметил, что все дворы были благоустроены по программе ФКГС благодаря тому, что местные жители не остались равнодушными и проявили активность, чтобы попасть в проект. При этом, в ходе разработки дизайн-проектов были учтены пожелания не только актива домов, но и всех жителей.
Так, в проекте благоустройства двора на улице Пехотинцев, 21б, учтены пожелания жителей всех возрастов, а также потребности домашних животных. Локация для отдыха пожилых людей была организована в теневой зоне. В дальнейшем здесь высадят живую изгородь, чтобы заслонить отдыхающих от ветра.
На придомовой территории также была обустроена дорожка для катания на роликах и самокатах. Кроме того, в игровой зоне все предусмотрено не только для физического, но и интеллектуального развития детей. Например, высажены различные виды деревьев (яблоня, сирень и другие), чтобы дети могли следить, как они изменяются в разные времена года. По просьбам жителей во дворе была специально посажена ель, чтобы в новогодние праздники можно было украсить живое дерево. Для домашних питомцев на придомовой территории организовали площадку для выгула. Стоимость проекта составила порядка 24 млн руб., из которой 25% оплатили жители. Отмечается, что на решение жителей принять участие в ФКГС повлиял опыт соседних домов, которые уже благоустроили в рамках нацпроекта три двора.
Активно ведутся работы во дворе дома по улице Менделеева, 17. Здесь возникла небольшая задержка, поскольку, когда основные работы по проекту уже начались, жители решили сделать асфальтовое покрытие в парковочной зоне. В связи с этим в проект были внесены корректировки и предусмотрено дополнительное финансирование, чтобы сделать парковочные карманы не в щебне, а в асфальтовом покрытии. Жители этого дома также решили принять участие в программе, глядя на опыт соседей. В обновленном пространстве двора появилась детская площадка, а вместо аварийных деревьев — клен, сирень, яблоня, рябина и пять кедров.
Во дворе на улице Уральская, 65, вместо небезопасной деревянной площадки появилась современная детская игровая зона, рассчитанная на разные возрасты. Здесь выполнен большой объем асфальтового покрытия пешеходной зоны и сделаны дополнительные парковочные места. В дальнейшем жильцы планируют установить во дворе стол для тенниса. Вокруг детской площадки высадят живую изгородь, а для цветоводов предусмотрены вазоны.
На улице Амундсена, 69, детский игровой комплекс, карусели и спортивная площадка с турниками и тренажерами стали доступны жителям дома уже в середине июня. Здесь также были установлены скамейки и велопарковка.
Во дворах по улице Колхозников, 89, улице Агрономической, 63, улице Щорса, 94, улице Селькоровской, 4, улице Белинского, 165б, и на переулке Переходном, 5, работы по благоустройству были завершены к концу июня.
Всего за время реализации нацпроекта с 2017 по 2023 годы по программе ФКСГ в Екатеринбурге были модернизированы 174 придомовых территории. Еще 16 локаций добавились в городскую копилку в этом году.
Отметим, что прием заявок на 2025 год в Екатеринбурге уже завершен — в следующем году в городе будут благоустроены шесть дворовых территорий. Однако у жителей города есть достаточно времени, чтобы подготовить всю необходимую документацию для участия в проекте в 2026 году. Для попадания в программу ФКГС и благоустройства двора за счет федеральных средств жителям дома необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется список дворов, в которых будут проведены работы.