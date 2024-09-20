Благоустроенный и обновленный

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...

В Екатеринбурге на благоустройство 7 дворовых территорий в текущем году потратили более 135 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В 2023 году в уральской столице было благоустроено семь дворовых территорий в рамках ...