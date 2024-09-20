Благоустроенный и обновленный

Власти Екатеринбурга подвели предварительные итоги работ по благоустройству городских пространств в 2024 году. Глава муниципалитета Алексей Орлов напомнил о том, что сегодня город является центром развития международного сотрудничества и туризма, где все чаще проводятся крупные мероприятия различного уровня.
«Модернизация и благоустройство городского пространства имеют особое значение. Наша задача — сделать городскую среду Екатеринбурга комфортной и привлекательной как для жителей, так и гостей уральской столицы. В этом году муниципалитетом продолжена системная работа по формированию современной городской среды, поддержанию чистоты и порядка. Работу по развитию, капитальному ремонту и текущему содержанию улично-дорожной сети, а также озеленению и уличному освещению столицы Урала мы осуществляем в соответствии с программами, разработанными с учетом пожеланий горожан», — сказал Алексей Орлов.
Председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила, что на сегодняшний день в полном объеме выполнен ремонт на 24 участках дорог из 31 запланированного общей площадью почти 417 тыс. кв. м, что составило 85% от общего объема ремонта. Также в городе было приведено в нормативное состояние более 73 тыс. кв. м тротуаров, или 73 % от общего объема.
В сентябре в Екатеринбурге открылось
движение транспорта по новому участку дороги на улице Рощинской от дома № 74 до улицы Молодогвардейцев. В настоящий момент специалисты завершают работы по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, продолжаются работы по строительству II этапа улицы Карасьевской от Евгения Савкова до Осоковой.
Также в городе с начала года были построены и реконструированы сети уличного освещения на восьми объектах общей протяженностью почти 6 км. Напомним, в Екатеринбурге продолжается
реализация программы обеспечения сетью уличного освещения отдаленных территорий и частного сектора во взаимодействии с ПАО «Россети Урал». В 2024 году было освещено почти 6 км улиц в поселке Медный-2, около 3 км в микрорайоне Калиновский и 4,4 км в поселке Европейский. Кроме того, специалисты МБУ «Горсвет» в сумме модернизировали более 24 км сетей уличного освещения в поселках Шувакиш, Семь Ключей и на улице Крауля.
Также в I полугодии были завершены работы по ремонту 391 м сетей дождевой канализации на улице Степана Разина от улицы Фурманова до улицы Фрунзе, построено 162,5 м сети дождевой канализации на улице Ильича от улицы Избирателей до проспекта Космонавтов.
На территории городских лесов специалисты МСАУ «Екатеринбургское лесничество» провели работы по лесовосстановлению на площади 14,52 га, высадив более 29 тыс. саженцев хвойных пород деревьев. Также в летний период службы благоустройства города создали цветочное оформление территорий уральской столицы общей площадью 5,5 га.
Ранее Алексей Орлов лично принял участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Центральной площадкой его проведения в уральской столице стал Шарташский лесной парк.
«Шарташ — одно из самых излюбленных мест отдыха наших горожан. Причем это не только место отдыха, это важнейшая составляющая экологического каркаса Екатеринбурга, важнейшая часть его экосистемы. Конечно же, чтобы экосистема работала, чтобы люди жили в комфортной атмосфере, мы должны за этим объектом следить и ухаживать», — заявил градоначальник.
Вместе с Алексеем Орловым к акции присоединились министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов, руководитель проекта «Зеленая Россия» Юлия Корнеева. В общей сложности субботник собрал около 300 человек. Параллельно в парке имени 22 Партсъезда на субботник вышли сотрудники администрации города Екатеринбурга.
По словам главы Екатеринбурга, в ближайшее время планируется провести уборку почти 250 объектов уральской столицы. Речь идет о парках, скверах, аллеях и других общественных зонах. На сегодня уже организованы порядка 50 субботников, в которых приняли участие более 1,5 тыс. неравнодушных жителей. Кроме этого, Алексей Орлов поручил организовать массовые экологические акции во всех районах города.
Напомним, что до конца сентября в уральской столице завершится благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году общая сумма затрат на реализацию проектов составила около 260 млн руб., из них 220 млн руб. — средства из федерального, регионального и городского бюджетов, и порядка 40 млн руб. — средства жителей. При выполнении обязательных видов работ доля финансирования жителей составляет 5%, при производстве дополнительных видов работ — 20%.
Всего за время реализации нацпроекта с 2017 по 2023 годы по программе ФКСГ в Екатеринбурге были модернизированы 174 придомовых территории. Еще 16 локаций добавились в городскую копилку в этом году.Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексей Орлова