На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц и установлено 4 тыс. 132 светоточки

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Екатеринбурге до конца 2022 года планируется установить 1 тыс. 701 объект уличного ...15.08.2022 Администрация Екатеринбурга обустроит более 50 км электросетей в отдаленных территориях
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на совещании с главами районных администраций обсудил ...27.06.2016 В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2016. Свердловский минстрой назначил даты публичных слушаний по проекту правил ...04.12.2013 Администрация Екатеринбурга запретила ЕМУП «МОАП» закрывать убыточные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Администрация Екатеринбурга запретила ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных ...26.07.2013 Улица Прогонная появилась в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. В Екатеринбурге появилась улица Прогонная. Соответствующее постановление подписано в ...