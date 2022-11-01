На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц и установлено 4 тыс. 132 светоточки

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. На периферии Екатеринбурга за 3,5 года освещено более 124 км улиц. Количество установленных светоточек составило 4 тыс. 132 единицы. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



Он также подчеркнул, что в приоритете остаются отдаленные территории, и заявил, что городские власти активно применяют новую схему размещения светильников, при которой их устанавливают не только на новых опорах освещения МБУ «Горсвет», но и на существующих опорах электросетевых организаций, что значительно упрощает и оптимизирует работу.



Так, совместно с электросетевыми организациями уличное освещение установлено в следующих поселках: Березит, Ягодный, Калиновский, Исток, Малый Исток, Сулимовский Торфяник, Шабровский, Станция Исеть, Широкая Речка, Чусовское Озеро, Медный-2, Мичуринский, Палкинский Торфяник, Шувакиш. Также новые светоточки размещены в микрорайоне Европейский, селах Горный Щит, Верхнемакарово, Верх-Исетском лесничестве и в жилом районе Палкино.



«В планах на этот год — улучшить инфраструктуру в поселках Семь Ключей и Северка», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.