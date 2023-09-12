В Екатеринбурге 29 июня из-за фестиваля «IronStar» будет перекрыто дорожное движение

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге 29 июня на время проведения фестиваля спорта «IronStar» с 6 часов утра до 13 часов будет закрыто движения для всех видов транспорта на семи участках улично-дорожной сети. По этим участкам пройдет велосипедная гонка, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в указанный период движения не будет по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Вайнера), четной стороне Ленина (от Вайнера до Татищева), нечетной стороне Татищева (от четной стороны Ленина до Пирогова), Крауля (от Пирогова до улицы Мельникова), Репина (от Мельникова до Металлургов), четной стороне Металлургов (от Репина до четной стороны Новомосковского тракта), четной стороне Новомосковского тракта (от Металлургов до Объездной дороги).



Общественный транспорт также на время движения изменит свои маршруты.

Автобус № 24 «микрорайон Компрессорный — поселок Мичуринский»:

— К остановке «поселок Мичуринский» по улицам: Восточная, Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, Репина, Посадская, Белореченская, Шаумяна, Начдива Васильева, Заводская, Репина. Далее по маршруту.



— К остановке «микрорайон Компрессорный»: Репина, Заводская, Начдива Васильева, Шаумяна, Белореченская, Посадская, Репина, Малышева. Далее по маршруту.



Автобус № 25 «МЕГА — Высоцкого — Технопарк»:

— К остановке «Высоцкого»: Металлургов, Викулова, Крауля, Токарей, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Белореченская, Посадская, Репина, Малышева. Далее по маршруту.

— К остановке «МЕГА»: Малышева, Репина, Посадская, Белореченская, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Токарей, Крауля, Викулова, Металлургов.



Автобус № 28 «Радиоколледж — Горбольница № 7»:

— К остановке «Горбольница № 7»: Крауля, Токарей, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Белореченская, Посадская, Репина, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина. Далее по маршруту. — К остановке «Радиоколледж»: Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, Репина, Посадская, Белореченская, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Токарей, Крауля.



Автобус № 49 «МЕГА — ЖБИ»:

— К остановке «ЖБИ»: Металлургов, Викулова, Крауля, Токарей, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Белореченская, Посадская, Репина, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина. Далее по маршруту.

— К остановке «МЕГА»: Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, Репина, Посадская, Белореченская, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Токарей, Крауля, Викулова, Металлургов.



Автобус № 50 «Широкая речка — УрФУ»в оба направления по улицам: 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина, далее по маршруту.



Автобус № 54 «Краснолесье — Синие камни»по улицам: 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Ленина, далее по маршруту.



Автобус № 57 «ДМБ № 9 — Елизавет» по улицам: 8 марта, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, далее по маршруту.



Автобус№ 59 «17 Мехколонна — Железнодорожный вокзал»: Белореченская, Посадская, Репина, Малышева, Карла Либкнехта, далее по маршруту.



Автобус № 67 «ДМБ № 9 — Школа Созвездие»: 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, переулок Невьянский, Стрелочников, далее по маршруту.



Автобус № 85 «Институт связи — поселок Медный». От остановки «Радиоколледж» по улицам: Крауля, Викулова, Начдива Васильева, Репина, далее по маршруту. От остановки «поселок Медный»: Светлореченская, Репина, Викулова, Крауля — до остановки «Радиоколледж».



Автобус № 95 «Институт связи — Чусовское». От остановки «Радиоколледж»: Крауля, Викулова, Начдива Васильева, Репина, Светлореченская, Объездная дорога, далее по маршруту. От остановки «Чусовское» по улицам: Объездная, Светлореченская, Репина, Викулова, Крауля — до остановки «Радиоколледж».



Автобус № 043 по улицам: Челюскинцев — Стрелочников — Готвальда — Токарей — Серафимы Дерябиной — Объездная дорога — Московский тракт — станция Решеты — поселок Старые Решеты — Московский тракт — поселок Северка.



Автобус № 45: Челюскинцев — Московская — Пестеревский — ВИЗ—Бульвар — Кирова (обратно Долорес Ибаррури) — Токарей — Шаумяна — Посадская — Белореченская — Волгоградская — Ясная — Бардина — Серфимы Дерябиной — Кольцевая дорога — дорога в поселок Широкая Речка — Соболева.



Автобус № 46 будет укорочен до Куйбышева: Рябинина — Сахарова — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Бардина — Амундсена — Московская — Фурманова — Серова — Большакова — Московская — Фурманова — Серова — Большакова — Московская — Куйбышева — 8 Марта, далее в обратном направлении по маршруту.



Автобус № 48: Зверева — Сулимова — Смазчиков — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — Посадская — Белореченская — Шаумяна — Васильева — Репина — Светлореченская — Суходольская — Феофанова — Удельная.



Автобус № 51: Бисертская — Елизаветинское шоссе — Походная — Южный проезд — Самолетная — Белинского — Щорса — 8 Марта — Малышева — Репина — Посадская — Белореченская — Шаумяна — Серафимы Дерябиной — Вильгельма де Геннина — Парина — Рябинина — Сахарова.



Автобус № 52: Бисертская — Елизаветинское шоссе — Новинская — Титова — 8 Марта — Малышева — Репина — Посадская — Белореченская — Шаумяна — Васильева — Репина — Зоологическая — Серафимы Дерябиной — Вильгельма де Геннина — Парина — Рябинина — Сахарова.



Автобус № 054: Хрустальная — Комсомольская — Библиотечная — Мира — Педагогическая — Малышева — Мира — Ленина (обратно: Гагарина — Малышева — Мира) — Малышева — Карла Либкнехта — 8 Марта — Щорса — Амундсена — Мостовая — Предельная — Городская — Чемпионов — Золотистый — Лучистая.



Автобус № 62: Рябинина — Краснолесья — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Зоологическая — Репина — Васильева — Шаумяна — Белореченская — Посадская — Репина — Малышева — 8 Марта — Титова — Селькоровская.



Автобус № 81: Гаражная — Европейская — Мостовая — Предельная — Умельцев — Новосибирская вторая — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — Шевченко — Советская — Сулимова — Зверева.



Автобус № 87: Чкалова — Вонсовского — Амундсена — Бардина — Ясная — Волгоградская — Белореченская — Посадская — Репина — Малышева — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Зверева — Вилонова.



Автобус № 89: в направлении к станции «Окраинная» Мира — Ленина — Карла Либкнехта — Малышева — 8 Марта — Щорса — Белинского — Шварца — Крестинского — Родонитовая — Шварца — 8 Марта — Военная — Дорожная — Окраинная.



Автобус № 92 будет укорочен до станции «Токарей»: Торфяная — Садовая — Палкинский торфяник — Московский тракт — Объездная — Светлореченская — Репина — Начдива Васильева — Викулова — Токарей.



Автобус № 93: Рябинина — Краснолесья — Амундсена — Щорса — 8 Марта — Малышева — Репина — Посадская — Белореченская — Шаумяна — Серафимы Дерябиной — Токарей — Бебеля — Готвальда — Опалихинская — Бебеля — Техническая — Расточная — Билимбаевская — Ангарская — Техническая — Решетская (обратно Белякова) — Левоневского — ДМБ № 9 — станция Шувакиш.



Трамваи и троллейбусы также изменят схемы движения с 06:00 до 13:00.



Трамваи будут ходить так:



Трамвай № 2: Станция Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Челюскинцев — Верх—Исетский бульвар — станция ВИЗ.



Трамвай № 6: Станция Машиностроителей — Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх—Исетский бульвар — Московская — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина — станция ЦПКиО.



Трамвай № 10: Станция 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх—Исетский бульвар — Московская — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина — станция ЦПКиО.



Трамвай № 12: Станция Дворец Спорта — Радищева — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ.



Трамвай № 13: Станция 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх—Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — станция 40 лет ВЛКСМ.



Трамвай № 15: Станция 40 лет ВЛКСМ — Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Титова — станция Вторчермет.



Трамвай № 16: Станция Волгоградская — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Гагарина — Ленина — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Белореченская — станция Волгоградская.



Трамвай № 17: Станция Керамическая — Новосибирская — Ферганская — Титова — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Челюскинцев — Верх—Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская.



— Трамвай № 18: Станция Волгоградская — Викулова — Красноуральская — Верх—Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — Ленина — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ.



Троллейбусы изменят маршруты следующим образом.



Троллейбус № 26: Станция Коммунистическая — Бакинских Комиссаров — Космонавтов — Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина — станция Посадская.



Троллейбус № 35: Станция Ботаническая — Родонитовая — Крестинского — Белинского (Розы Люксембург, Чапаева) — Малышева — Репина — станция Посадская.