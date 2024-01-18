Екатеринбургу увеличивают километраж

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планы дорожного строительства на 2024 год, в соответствии с которыми в городе будет введено в эксплуатацию 18 км новых дорог. На текущий момент работы на реконструируемых и строящихся участках улично-дорожной сети находятся на разных стадиях. К обустройству некоторых объектов специалисты приступили еще в прошлом году, часть объектов готовится к сдаче, а на некоторых работы начнутся в ближайшее время.К наиболее масштабным и значимым дорожным объектам можно отнести улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей, где специалисты проводят глобальную реконструкцию. Кроме этого, продолжится строительство улицы Водоемной — здесь появится около 1 км новой улично-дорожной сети со всеми элементами благоустройства. В переулке Базовом строители продолжат работы по созданию транспортной развязки протяженностью 10 км.Также продолжения работ ожидают участки улично-дорожной сети в Академическом районе общей протяженностью более 2,5 км — на улицах Академика Парина, Академика Ландау и Амундсена. На улицах Центральной, Локомобильной и Новой продолжится капитальный ремонт. Общая площадь участков, находящихся здесь в стадии реконструкции, составляет 4,56 тыс. кв. м.Помимо этого, в 2024 году стартует капремонт на улицах Гоголя, Карла Маркса и Энгельса. По плану работы завершатся в 2026 году. Общая площадь обновленной территории составит 33,17 тыс. кв. м.Кроме этого, в центре Екатеринбурга продолжится реконструкция улиц и дорог, прилегающих к строящейся Ледовой арене. В рамках заключенных в 2022 году муниципальных контрактов будут модернизированы улицы Степана Разина, от Народной Воли до Декабристов (протяженностью 239 м), и Народной Воли. На последнем объекте работы будут проходить в три этапа.Так, на первом из них специалисты реконструируют отрезок улично-дорожной сети от улицы Степана Разина до левого берега реки Исеть протяженностью 295 м. Здесь будут построены очистные сооружения и мостовой переход через реку Исеть. Во вторую очередь работы будут проводиться на отрезке протяженностью 179 м от улицы Степана Разина до улицы 8 Марта. В завершение реконструкции улицы Народной Воли строители модернизируют участок от левого берега реки Исеть до улицы Розы Люксембург протяженностью 136 м со строительством «сухого фонтана» на левом берегу Исети. Окончание строительно-монтажных работ и ввод объектов в эксплуатацию планируются в IV квартале 2024 года.В рамках строительства будут выполнены работы по устройству конструктивных элементов дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия проезжих частей, обустройству тротуаров и велодорожек, а также по монтажу сетей уличного освещения и светофоров.Также в этом году начнутся масштабная реконструкция и строительство улично-дорожной сети на территории Верх-Исетского района. Работы пройдут в четыре этапа и завершатся в октябре 2027 года. В первую очередь будут производиться проектирование, реконструкция и строительство улицы Татищева, на участке от улицы Красноуральской до улицы Юрия Исламова. Затем подрядчики произведут проектирование и строительство улицы Юрия Исламова, от улицы Татищева до улицы Металлургов, а также улицы Татищева, на участке от улицы Юрия Исламова до Срединного кольца. В завершение будет проведена разработка проектной документации на реконструкцию улицы Лоцмановых, от улицы Татищева до улицы Металлургов.Всего на улице Татищева будут построены две проезжие части — по три полосы движения в каждом направлении, а также трамвайная линия на обособленном полотне. В рамках благоустройства прилегающей территории здесь появятся тротуары, велодорожки, газоны и кустарники.Общая протяженность проектируемой улично-дорожной сети составляет 6,4 км. Протяженность трамвайной линии от улицы Красноуральской до Срединного кольца — порядка 3,9 км в двухпутном исчислении. На данный момент день ведется разработка проектной документации, а также выполняются подготовительные работы для переустройства существующих инженерных сетей и прокладки новых сетей.Кроме того, в текущем году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать около 576 тыс. кв. м. проезжей части. На это будет выделено 1,5 млрд руб. из бюджетов всех уровней. При этом 260 тыс. кв. м. будет приведено в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Еще 173 тыс. кв. м. починят районы в рамках содержания улиц.Кроме того, в Екатеринбурге в 2024 году будет построено около 17 км сетей освещения, разбито 43,7 тыс. кв. м. цветников, кронировано почти 4,5 тыс. деревьев и высажено 1,7 тыс. деревьев и кустарников. Также начнется капитальный ремонт плотины на реке Патрушиха.