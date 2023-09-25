Дороги в будущее

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе объезда проинспектировал ход ремонтных работ на основных улицах и автомагистралях города. Замглавы города отметил, что ремонт проезжих частей, запланированный на 2023 год, полностью завершен — отремонтировано 43 участка автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 517,2 тыс. кв. м. и протяженностью 41,3 км, заменено 42 км бортового камня. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году проведены работы по ремонту 19 участков автодорог общей площадью 291,3 тыс. кв. м.
Часть работ специалисты закончат в ближайшие дни. Так, на улице Карасьевской завершается строительство дороги и тротуара на участке длиной 800 м — от улицы Савкова до улицы Майской.
Комиссия осмотрела и участок улицы Молодогвардейцев до дома № 74 на улице Рощинской, которая меняет свою трассировку, а на отрезке протяженностью 1,6 тыс. км строится проезжая часть, под ней — дождевая канализация с выносом всех коммуникаций. Также обустраиваются тротуары, велодорожки, ведется озеленение. Объект планируется сдать в 2024 году.Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Кроме того, Алексей Бубнов проверил, как идут работы по прокладке пешеходных дорожек в Преображенском парке Академического района. Отметим, что, помимо пешеходных маршрутов, в восьмом районе Екатеринбурга активно идет строительство автомагистралей. Так, в настоящий момент специалисты продолжают обустраивать улицу, которая к концу года соединит планировочную часть района с Широкой Речкой. Проспект Академика Сахарова уже через пару месяцев вольется в улицу Хрустальногорскую, которая выйдет на улицу Суходольскую.
На данный момент строители заканчивают подъем будущей проезжей части до необходимой высоты — предстоит масштабное асфальтирование дороги. На место завезены трубы и бетонные кольца под коллекторы и систему водоотведения, начинается укладка «подушки» дороги. Она традиционно будет многослойной, состоящей из крупнофракционного материала, грунта, щебня, отсева, которые по мере укладки плотно утрамбовываются.Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Продолжаются и работы по обустройству улицы Парина, от Вильгельма де Геннина до Чкалова. Автомобилисты уже ездят по заасфальтированной дороге и пользуются возможностью парковаться на дублерах. Рабочим подрядной компании еще предстоит полноценно завершить въезды во дворы и пешеходные дорожки, в том числе к корпусу Екатеринбургской детской школы искусств (ЕДШИ) № 6 имени К. Е. Архипова, которая стала подарком
от ведущего застройщика Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») к 300-летию Екатеринбурга.
Напомним, что власти города и ведущий девелопер района поэтапно решают вопрос с транспортной доступностью восьмого района. Так, в начале сентября этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали технический старт движению трамваев по линии, ведущей в Академический район. Обустройство нового маршрута стало частью первого этапа масштабного проекта по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.
Стоит подчеркнуть, что новая ветка была сдана на год раньше указанного в контракте срока. До конца текущего года на линии будет проводиться техническая обкатка, параллельно строители будут устранять дефекты, если они будут выявлены. Запуск трамвая в Академический район для пассажиров планируется в январе 2024 года.
Добавим, что трамвайная линия в Академический район — один из объектов, строящихся по программе «Стимул». Средства на ее реализацию были привлечены из федерального бюджета. Строительство новой ветки стало одним из шагов по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры новых районов Екатеринбурга. Планируется, что построенная до Академического района трамвайная ветка в перспективе будет продлена до Широкой Речки, где появится новое трамвайное депо.
Также в начале сентября генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов представил
Евгению Куйвашеву и Алексею Орлову дальнейшие планы по развитию Академического района. В частности, гендиректор основного застройщика территории рассказал о строительстве новой дорожной развязки между улицей Амундсена и ЕКАД. Построить ее планируется в течение 2024-2026 годов.
«Мы обсудили с губернатором Евгением Куйвашевым и главой города Алексеем Орловым развитие транспорта. В том числе говорили о том, что необходимо строить развязку между улицей Амундсена и ЕКАДом. Мы предлагаем проводить эти работы параллельно со строительством еще нескольких улиц внутри района — в 2024-2026 годах. Это комплексное предложение мы будем продвигать и обсуждать с властями области и города», — подчеркнул Сергей Ланцов.Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Стоит отметить, что первый этап работ в этой локации уже начался: строители приступили к обустройству нового выезда из района. Дорога соединит улицу Амундсена и ЕКАД. Работы начались от моста через Патрушиху до улицы Академика Ландау. Сдача магистрали в эксплуатацию намечена на 2025 год.