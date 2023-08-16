Академический поставили на рельсы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня дали технический старт движению трамваев по линии, ведущей в Академический район. Обустройство нового маршрута является частью первого этапа масштабного проекта по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.
Главы региона и города лично проверили маршрут, проехав в вагоне до трамвайного кольца у Преображенского парка. Длина новой ветки составляет около 4,5 км в однопутном исчислении, на маршруте предусмотрено 14 остановок: от Преображенского парка новый маршрут № 22 пойдет по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченской, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина до ЦПКиО им. В.В. Маяковского.
В рамках благоустройства вдоль новых путей рабочие монтируют шумозащитные экраны. Кроме того, установлено 166 опор контактной сети, 14 остановочных комплексов и 67 IP-видеокамер. Вдоль трамвайной линии также будут обустроены велодорожки. Помимо строительства линии, в рамках обновления улиц ведутся реконструкция
теплосетей, реновация существующей дождевой канализации и строительство новой, переустройство сетей газопровода.
Глава региона отметил, что новая ветка позволит жителям Академического района намного быстрее и комфортнее добираться до центра города.
«Весь путь мы преодолели чуть больше чем за 20 минут. Это очень удобно. Раньше попасть в Академический было возможно только через узкое горлышко. Сейчас появился альтернативный способ доставки граждан из центра города в Академический и обратно», — сказал после поездки Евгений Куйвашев.
Отметим, что новая ветка была сдана
на год раньше указанного в контракте срока. До конца текущего года на линии будет проводиться техническая обкатка, параллельно строители будут устранять недоделки, если они будут выявлены. Запуск трамвая в Академический район для пассажиров планируется в январе 2024 года.
Губернатор также рассказал, что в уральской столице и дальше будут продолжаться работы по развитию транспортной инфраструктуры.
«Безусловно, строительство инфраструктуры, которая связывает центр Екатеринбурга с его окраинами, — наша приоритетная задача. Мы будем с учетом реалий и имеющихся возможностей развивать электрический транспорт
, в том числе железнодорожный. Это самым непосредственным образом скажется на качестве жизни, поскольку речь идет о мобильности, удобстве — обо всем, что должно быть в таком современном городе, как Екатеринбург», — добавил глава Свердловской области.
Напомним, что трамвайная линия в Академический район — один из объектов, строящихся по программе «Стимул». Средства на ее реализацию были привлечены из федерального бюджета благодаря поддержке Евгения Куйвашева. Строительство новой ветки стало одним из шагов по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры новых районов Екатеринбурга. Планируется, что построенная до Академического района трамвайная ветка в перспективе будет продлена до Широкой Речки, где появится новое трамвайное депо.
По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, у администрации города сегодня есть понимание стратегии и источников финансирования развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Это, скорее всего, будет концессионное соглашение — один из наиболее перспективных видов развития инфраструктурных проектов. Задача развития городского электрического транспорта, его обновления является приоритетной, и здесь у нас есть поддержка со стороны губернатора и правительства. Это экологичный вид транспорта, развитие которого самым положительным образом влияет на повышение качества жизни людей, комфорта их перемещения и на развитие территорий», — сказал Алексей Орлов.
Кроме того, сегодня губернатору Евгению Куйвашеву и главе города Алексею Орлову были представлены дальнейшие планы развития Академического района. В частности, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов рассказал о строительстве новой дорожной развязки между улицей Амундсена и ЕКАД. Построить ее планируется в течение 2024-2026 годов.
«Сегодня мы обсудили с губернатором Евгением Куйвашевым и главой города Алексеем Орловым развитие транспорта. В том числе говорили о том, что необходимо строить развязку между улицей Амундсена и ЕКАДом. Мы предлагаем проводить эти работы параллельно со строительством еще нескольких улиц внутри района — в 2024-2026 годах. Это комплексное предложение мы будем продвигать и обсуждать с властями области и города», — подчеркнул Сергей Ланцов.
Гендиректор ведущего застройщика района также добавил, что властям региона и муниципалитета сегодня были представлены планы по развитию социальной инфраструктуры восьмого района. В частности, девелопер рассказал о создании таких объектов, как Дом детского и юношеского творчества, который включит в себя центр искусств, центр научно-технического творчества с детским технопарком «Кванториум» и спортивным центром. Кроме того, в Академическом районе планируется строительство здания мирового суда на 10 судебных участков и здания федерального суда — на 20 участков.