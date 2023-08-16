Академический поставили на рельсы

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Сегодня в Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в ...

В Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в Академический район

В Екатеринбурге реконструируют три улицы для строительства трамвайной ветки в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...