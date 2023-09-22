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Вчера, 13:23

Серповидная линия

Серповидная линияГлава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект, предусматривающий планировку территории, где в будущем появится вторая очередь трамвайной линии Академического района. Новая ветка в форме серпа пройдет от кольца на улице Вильгельма де Геннина по улице Тимофеева-Ресовского, проспекту Академика Сахарова, улице Амундсена со строительством трамвайного кольца и ремонтного цеха на улице Предельной. Общая протяженность линии составит почти 5 км.

Электротранспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской, около больницы № 40. Строительство и запуск трамвайной линии позволят в разы улучшить транспортную доступность для жителей Академического района. Екатеринбуржцы смогут в комфортных условиях мобильно добираться в центральную часть города и обратно. При этом время в пути значительно сократится.

Добавим, что с целью увеличения транспортной доступности для жителей восьмого района города два года назад стартовало строительство первой очереди трамвайной линии. В начале сентября 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали технический старт движению трамваев по линии Академического. Строительство первой ветки было завершено на год раньше срока, указанного в контракте. Однако перевозка пассажиров по первой ветке начнется только в январе 2024 года. До этого момента на путях будет осуществляться техническая обкатка вагонов, а параллельно рабочие устранят недостатки текущей линии.

Отметим, что обустройство нового маршрута является частью первого этапа масштабного проекта по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Длина новой ветки составляет около 4,5 км в однопутном исчислении, а на маршруте для удобства пассажиров предусмотрено 14 остановок. Строительство новой ветки стало одним из шагов по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры новых районов Екатеринбурга. Планируется, что в дальнейшем трамвайная ветка Академического района будет продлена до Широкой Речки, где построят новое трамвайное депо.

«Безусловно, строительство инфраструктуры, которая связывает центр Екатеринбурга с его окраинами, — наша приоритетная задача. Мы будем с учетом реалий и имеющихся возможностей развивать электрический транспорт, в том числе железнодорожный. Это самым непосредственным образом скажется на качестве жизни, поскольку речь идет о мобильности, удобстве — обо всем, что должно быть в таком современном городе, как Екатеринбург», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время технической обкатки первой трамвайной линии Академического.

Напомним, что трамвайная линия в Академический район — один из объектов, строящихся по программе «Стимул». Средства на это были привлечены из федерального бюджета по поручению губернатора региона.

В то же время, как заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города намерена и дальше развивать экологичный электрический общественный транспорт, поэтому в дальнейшем власти столицы Урала распланируют, как будет осуществлено финансирование для развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Это, скорее всего, будет концессионное соглашение — один из наиболее перспективных видов развития инфраструктурных проектов. Задача развития городского электрического транспорта, его обновления является приоритетной, и здесь у нас есть поддержка со стороны губернатора и правительства. Это экологичный вид транспорта, развитие которого самым положительным образом влияет на повышение качества жизни людей, комфорта их перемещения и на развитие территорий», — сказал Алексей Орлов.

Напомним, что из-за строительства трамвайной ветки в Академический дату открытия улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы Дерябиной перенесли на 31 октября. В частности, это коснется следующих участков улично-дорожной сети: улицы Зоологической, от дома № 2 до улицы Серафимы Дерябиной, а также дублера улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 30 до дома № 30б по улице Серафимы Дерябиной.

Также ранее стало известно, что в Екатеринбурге в декабре этого года будет завершено строительство первой очереди трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Протяженность новой ветки составит 1,7 км. Ожидается, что трамвайная линия в микрорайоне будет строиться до 2030 года поэтапно вместе с появлением новых кварталов.
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