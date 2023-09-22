Серповидная линия

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Екатеринбурге перенесли дату открытия улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы ...

Открытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге переносится на конец октября

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о продлении трамвайной ветки в ...

В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства ...