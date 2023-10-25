На ВИЗе построят трамвайную ветку и новые дороги

В Екатеринбурге утвердили проекты планировки и межевания территории, предназначенной для расширения улично-дорожной сети, которая в перспективе должна будет связать центр уральской столицы с микрорайоном «ВИЗ-Правобережный». Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Столица».Согласно планам, масштабный инфраструктурный проект предусматривает строительство улиц Татищева и Юрия Исламова, канала (коллектора) реки Широкой по улице Юрия Исламова, проездов к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации, транспортной развязки на пересечении Срединного кольца и улицы Татищева, трамвайной линии по улице Татищева и разворотного кольца в районе Срединного кольца и тяговой подстанции на улице Юрия Исламова.Протяженность проектируемых и реконструируемых участков улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе составит 5,5 км, трамвайной линии — 2,88 км. Проезжая часть будет создана таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность участников дорожного движения. Так, ширина полос составит от 3,5 до 4 м.Для удобства пешеходов и велосипедистов специалисты оборудуют тротуары шириной до 4,5 м, а также велодорожки. Добавим, что утвержденные проекты планировки и межевания полностью соответствуют действующей редакции Генерального плана Екатеринбурга.Постановление о поиске подрядчика для разработки проекта реконструкции дорог в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» было подписано в конце августа 2023 года. Согласно документу, подрядная организация в срок до конца 2026 года должна будет разработать проект расширения транспортной магистрали, которая соединит улицы Татищева и Металлургов.«Планируемые результаты выполнения работ — повышение пропускной способности магистральной автомобильной дороги, связывающей Верх-Исетский район с центром города; создание сбалансированной транспортной инфраструктуры в планировочном районе «ВИЗ-Правобережный», — сообщается в документе.На проведение работ из городской казны будет выделено 11 млн 856 тыс. руб. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова.Напомним, что городские власти планомерно повышают транспортную доступность новых районов Екатеринбурга. В частности, в муниципалитете активно развивается трамвайная сеть.Ранее стало известно, что глава города Алексей Орлов утвердил проект, предусматривающий планировку территории, где в будущем появится вторая очередь трамвайной линии Академического района. Новая ветка в форме серпа пройдет от кольца на улице Вильгельма де Геннина по улице Тимофеева-Ресовского, проспекту Академика Сахарова, улице Амундсена со строительством трамвайного кольца и ремонтного цеха на улице Предельной. Общая протяженность линии составит почти 5 км.Электротранспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Строительство и запуск трамвайной линии позволят в разы улучшить транспортную доступность для жителей Академического района.Добавим, что с целью увеличения транспортной доступности для жителей восьмого района города два года назад стартовало строительство первой очереди трамвайной линии. В начале сентября 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали технический старт движению трамваев по линии Академического. Строительство первой ветки было завершено на год раньше срока, указанного в контракте. Однако перевозка пассажиров по первой ветке начнется только в январе 2024 года. До этого момента на путях будет осуществляться техническая обкатка вагонов, а параллельно рабочие устранят недостатки текущей линии.Отметим, что обустройство нового маршрута является частью первого этапа масштабного проекта по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Длина новой ветки составляет около 4,5 км в однопутном исчислении, а на маршруте для удобства пассажиров предусмотрено 14 остановок. Строительство новой ветки стало одним из шагов по комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры новых районов Екатеринбурга. Планируется, что в дальнейшем трамвайная ветка Академического района будет продлена до Широкой Речки, где построят новое трамвайное депо.«Безусловно, строительство инфраструктуры, которая связывает центр Екатеринбурга с его окраинами, — наша приоритетная задача. Мы будем с учетом реалий и имеющихся возможностей развивать электрический транспорт, в том числе железнодорожный. Это самым непосредственным образом скажется на качестве жизни, поскольку речь идет о мобильности, удобстве — обо всем, что должно быть в таком современном городе, как Екатеринбург», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время технической обкатки первой трамвайной линии Академического.Также стало известно, что в Екатеринбурге до конца года будет завершено строительство первой очереди трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Протяженность новой ветки составит 1,7 км. Ожидается, что трамвайная линия в микрорайоне будет строиться до 2030 года поэтапно вместе с появлением новых кварталов.