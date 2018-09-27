В Екатеринбурге на ВИЗе проложат новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км

УрБК, Екатеринбург, 27.09.208. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на разработку проекта по реконструкции и ...

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках ...

В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» с 24 июня до 20 августа 2015 года ...

В Екатеринбурге почти на два месяца частично перекроют движение по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2011. Дорожные строители получили разрешение на закрытие движения транспорта по улице Токарей ...

В Екатеринбурге на ремонт закроют улицу Токарей

И. о. заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович: Ремонт дорог в 2011 году планируется провести с минимумом неудобств для населения

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2011. В 2011 году состоятся мероприятия по ремонту дорог в Екатеринбурге. Исполняющий ...