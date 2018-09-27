УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:22

В Екатеринбурге на ВИЗе проложат новую трамвайную ветку протяженностью 2,2 км

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку по ул. Татищева. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Новая ветка протяженностью 2,2 км (в двухпутном исчислении) появится на участке от улицы Лоцмановых до Срединного кольца. Устройство разворотного кольца составит около 300 м.

Ранее стало известно, что на реконструкцию улиц Верх-Исетского района администрация Екатеринбурга выделила 10 млрд руб. По проекту улицу Татищева отремонтируют от Красноуральской до Лоцмановых. Новую улицу Юрия Исламова построят от Металлургов до Татищева.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2018 Администрация Екатеринбурга планирует потратить 3,1 млн рублей на проектирование улицы Татищева

УрБК, Екатеринбург, 27.09.208. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на разработку проекта по реконструкции и ...

08.04.2016 В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках ...

23.06.2015 В Екатеринбурге почти на два месяца частично перекроют движение по улице Татищева

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» с 24 июня до 20 августа 2015 года ...

26.08.2011 В Екатеринбурге на ремонт закроют улицу Токарей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2011. Дорожные строители получили разрешение на закрытие движения транспорта по улице Токарей ...

19.01.2011 И. о. заместителя главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович: Ремонт дорог в 2011 году планируется провести с минимумом неудобств для населения

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2011. В 2011 году состоятся мероприятия по ремонту дорог в Екатеринбурге. Исполняющий ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы22.08.2023Как продать готовый бизнес выгодно?
Архив новостей
Сентябрь 2023 (499)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18